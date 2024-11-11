У Московській області розвідка спалила штурмовий гелікоптер Мі-24 (відео)

Вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації

Головне управління розвідки знищило вертоліт окупантів на аеродромі неподалік міста Клин

У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі «Клин-5» Московської області було знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил РФ.

🔥 У московській області спалено штурмовий гелікоптер Мі-24



👥 Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації зс рф. pic.twitter.com/mc1s94l1sV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 11, 2024

Як відомо, Клин – військовий аеродром на півночі Московської області, розташований за 4 км на північ від міста Клин на півдорозі між Москвою і Твер'ю. На аеродромі базується 92-га інструкторсько-дослідницька вертолітна ескадрилья 344-го центру.

Нагадаємо, 1 листопада Росія втратила черговий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Як повідомлялося, на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ було вперше в історії уражено багатоцільовий винищувач Су-57.

До слова, виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. Причиною стали санкції США та союзників.