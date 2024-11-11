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У Московській області розвідка спалила штурмовий гелікоптер Мі-24 (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Московській області розвідка спалила штурмовий гелікоптер Мі-24 (відео)
Вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації
скріншот з відео

Головне управління розвідки знищило вертоліт окупантів на аеродромі неподалік міста Клин

У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі «Клин-5» Московської області було знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил РФ.

Як відомо, Клин – військовий аеродром на півночі Московської області, розташований за 4 км на північ від міста Клин на півдорозі між Москвою і Твер'ю. На аеродромі базується 92-га інструкторсько-дослідницька вертолітна ескадрилья 344-го центру.

Нагадаємо, 1 листопада Росія втратила черговий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Як повідомлялося, на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ було вперше в історії уражено багатоцільовий винищувач Су-57.

До слова, виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. Причиною стали санкції США та союзників.

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Теги: росія ГУР розвідка вертоліт

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