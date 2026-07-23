Рубіо після переговорів з Лавровим зробив заяву про війну

Рубіо: Ми обговорили відносини між США та Росією

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим обговорили необхідність припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі АСЕАН. Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на Філіппінах.

Переговори Лаврова та Рубіо тривали 35 хвилин.

Напередодні Лавров заявив, що Москва вважає чинними пропозиції Вашингтона, які пролунали під час торішнього саміту в Анкориджі. «Ми виходимо з того, що принаймні поки що наші американські колеги не відмовилися від своїх же пропозицій», – зазначив глава російського МЗС.