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Трамп і Шольц можуть зустрітися з Путіним: подробиці від депутата Бундестагу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Трамп і Шольц можуть зустрітися з Путіним: подробиці від депутата Бундестагу
Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив, що зустріч Трампа і Путіна запланована на березень
фото: AP

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини не виключає, що німецький канцлер побачиться з російським диктатором у Москві

Новообраний президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путні можуть зустрітися у березні. Таку думку висловив депутат Бундестагу та речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер на своїй сторінці у соцмережі X.

«Наразі зустріч Трампа і Путіна запланована на березень. Нехай кожен винесе своє власне судження щодо цього, – написав Кізеветтер. – ... Усі переговори й домовленості, які зараз досягаються в цій ситуації, відбуваються за рахунок України та де-факто означають її поневолення».

Також депутат Бундестагу повідомив, що німецький канцлер Олаф Шольц до 23 лютого – дати проведення парламентських виборів у ФРН – може також зустрітися з Путіним. Не виключено, що це станеться у Москві. 

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на джерела з комітету східноєвропейських економічних відносин Бундестагу, повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Москву з мирною місією.

До слова 15 листопада Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки. Дзвінок тривав близько години.

До слова, під час візиту до Києва Шольц звернувся до Путіна і заявив, що підтримка України продовжуватиметься, а Німеччина буде поруч з українським народом.

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Теги: Дональд Трамп Олаф Шольц путін росія Німеччина США

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