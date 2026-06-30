Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща пригрозила блокувати вступ України до ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Польща пригрозила блокувати вступ України до ЄС
Владислав Косиняк-Камиш зробив заяву про вступ України до ЄС
фото: Polsat News

Владислав Косиняк-Камиш: З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не погодиться підтримати вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не перегляне свою політику щодо вшанування діячів ОУН і УПА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю для Polsat News.

Глава Міноборони сказав, що Україна матиме серйозні проблеми зі вступом до Європейського союзу, якщо країна продовжить використовувати ОУН і УПА як національні символи.

«Не можна (в ЄС, – «Главком») ставити на п’єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не буде нам вказувати, як голосувати щодо вступу тієї чи іншої країни до Європейського Союзу», – сказав посадовець.

Міністр також погодився з ведучим, що в Києві є певні сили, які не хочуть, щоб країна вступила до Європейського Союзу.

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

Як відомо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

Читайте також:

Теги: Польща Україна Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без гарантій безпеки миру не буде
Завершити гарячу фазу війни до зими: чи реальна ця мета?
2 червня, 13:03
З 2022 року видача шенгенських віз росіянам скоротилася з 4 млн до 500 тисяч на рік
Євросоюз посилить візові обмеження для росіян
6 червня, 03:59
Валерія Виноградова розповіла про життя у Польщі
«Більше можливостей». Біженка порівняла життя у Польщі та Україні
11 червня, 13:52
Унаслідок російської атаки та пожежі згоріла гідроізоляція, пошкодилася мембрана, що забезпечувала герметичність споруди
ЄС виділить 75 млн євро на новий захисний саркофаг для Чорнобильської АЕС
16 червня, 04:14
Ірландська компанія роками постачала сировину до РФ
ЄС запідозрив Ірландію у допомозі Росії
8 червня, 14:55
Мін’юст витрачає кілька місяців, щоб отримати позитивне рішення про вилучення активів у дохід держави
Хто з підсанкційних осіб може позбутися майна та активів в Україні? Мін’юст пояснив логіку рішень
18 червня, 22:10
Зварич отримав цю високу нагороду в липні 2024 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди
Експосол України в Польщі відмовився від ордена
21 червня, 20:58
За словами Сікорського, опір України цього року почав переламати хід війни на користь Києва
Міністр закордонних справ Польщі зробив важливу заяву про війну в Україні
27 червня, 15:37
Україна повернула ще сімох цивільних, яких Росія утримувала з 2022 року
Україна повернула з російського полону сімох цивільних
27 червня, 14:50

Політика

Польща відмовилася передавати Україні МіГ-29? Міністр оборони зробив заяву
Польща відмовилася передавати Україні МіГ-29? Міністр оборони зробив заяву
Польща пригрозила блокувати вступ України до ЄС
Польща пригрозила блокувати вступ України до ЄС
Ердоган зробив заяву про відновлення переговорів між Україною та РФ
Ердоган зробив заяву про відновлення переговорів між Україною та РФ
Ізраїль заявив, що Трамп пов'язав конфлікти в Лівані та Ірані заради американських інтересів
Ізраїль заявив, що Трамп пов'язав конфлікти в Лівані та Ірані заради американських інтересів
Трамп назвав найбільшу загрозу для США
Трамп назвав найбільшу загрозу для США
Президент Сербії розповів, коли можуть відбутися дострокові вибори
Президент Сербії розповів, коли можуть відбутися дострокові вибори

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua