Польща пригрозила блокувати вступ України до ЄС

Владислав Косиняк-Камиш: З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не погодиться підтримати вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не перегляне свою політику щодо вшанування діячів ОУН і УПА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю для Polsat News.

Глава Міноборони сказав, що Україна матиме серйозні проблеми зі вступом до Європейського союзу, якщо країна продовжить використовувати ОУН і УПА як національні символи.

«Не можна (в ЄС, – «Главком») ставити на п’єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не буде нам вказувати, як голосувати щодо вступу тієї чи іншої країни до Європейського Союзу», – сказав посадовець.

Міністр також погодився з ведучим, що в Києві є певні сили, які не хочуть, щоб країна вступила до Європейського Союзу.

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

Як відомо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.