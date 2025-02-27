Франція з минулого року веде перемовини з Україною про корисні копалини – міністр

Париж ще до перемоги Трампа на виборах обговорював з Україною видобуток корисних копалин

З жовтня 2024 року Франція веде переговори з Україною про видобуток корисних копалин для потреб французької оборонної промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

За словами глави Міноборони, Франція працює над питанням з осені 2024 року, коли Володимир Зеленський під час візиту до Парижа включив цю тему у свій план перемоги.

«Президент України зробив низку пропозицій не лише США, але й Франції», – розповів міністр.

На думку Лекорню, українське керівництво розглядає корисні копалини як стратегічний актив, який може бути використаний у переговорах із партнерами для зміцнення економічної стійкості України. За його словами, президент Франції Емманюель Макрон доручив йому розпочати переговори з Україною про постачання стратегічних матеріалів, що дозволить Франції диверсифікувати імпорт.

Міністр підкреслив, що українські ресурси будуть використані у виробництві зброї, причому не лише у короткостроковій перспективі.

«Нашій оборонній промисловості знадобиться критично важлива сировина для створення зброї – не лише на наступний рік, а й на 30-40 років уперед», – наголосив він.

Лекорню також зазначив, що економічні та військові питання нерозривно пов’язані.

«Хочемо ми того чи ні, питання економіки завжди переплітаються із військовими, стратегічними та безпековими. Це особливо стосується енергетики», – підсумував він.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

До слова, Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.