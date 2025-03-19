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Суд продовжив домашній арешт ексрозвіднику Червінському

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Суд продовжив домашній арешт ексрозвіднику Червінському
Запобіжний захід Червінському продовжено до 20 травня
фото: Суспільне Новини

Роман Червінський перебуває під цілодобовим домашнім арештом у справі про хабарництво

Печерський районний суд Києва сьогодні, 19 березня, продовжив до 20 травня запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для ексрозвідника Романа Червінського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

За словами адвоката Червінського Андрія Йосипова, його клієнт заявив судді відвід через відмову розглядати заяву про провокацію злочину. Цей відвід було відхилено.

Після цього суддя заявив про самовідвід – проте вже інший суддя, який розглядав самовідвід, його так само відхилив.

Зі свого боку захист ексрозвідника також клопотав про виклик свідка та потерпілого для допиту. Проти виклику виступила сторона обвинувачення. Суддя клопотання про виклик свідка та потерпілого також відхилив.

Нагадаємо, Роман Червінський обвинувачується у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу росіянами аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області влітку 2022 року. Тоді внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини, 17 військовослужбовців зазнали поранень, а два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ були повністю знищені.

У квітні 2023 року Червінського було затримано та обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

У липні 2024-го ексрозвідник вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 млн грн. Проте згодом Шевченківський районний суд Києва задовольнив прохання прокурорів, які пропонували для Червінського домашній арешт у справі про хабар на $100 тис. (та справа стосується 2020 року).

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Теги: арешт суд Роман Червінський Україна

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