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У Дагестані згорів торговий центр: є постраждалі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Дагестані згорів торговий центр: є постраждалі
Вогонь охопив 700 кв метрів торговельного комплексу «Пир»
фото: росЗМІ

Причини пожежі встановлюються

У місті Каспійськ у Дагестані сталася потужна пожежа на торговій базі. Внаслідок події постраждали вогнеборці. Про це у неділю, 6 жовтня, повідомляли росЗМІ та служба з надзвичайних ситуацій РФ.

Наголошується, що вогонь охопив 700 кв метрів торговельного комплексу «Пир». На кадрах видно, що над будівлею в небо здійметься стовп густого чорного диму.

На місці події нібито горить точка м’яких іграшок, а також зачепило побутову техніку.

За наявною інформацією, постраждали троє пожежників. Двоє у лікарні з опіками, третій – з отруєнням чадним газом.

У Дагестані згорів торговий центр: є постраждалі фото 1
фото: росЗМІ

На місці працюють 39 спеціалістів та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, це не перша пожежа в Росії 6 жовтня. Також вночі у столичному районі Кузьминки горіло Московське вище загальновійськове командне училище міністерства оборони РФ. Причиною пожежі могла стати атака безпілотника: місцеві жителі розповідають про вибух і звуки, схожі на стрілянину. Це училище розташоване приблизно за 570 км від кордону з Україною.

Також у ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників, яка спричинила серйозні пошкодження кількох об'єктів та спалах пожежі. 

До слова, у селі Осенці Пермського краю Росії 4 жовтня спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м. 

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Теги: Дагестан росія вибух пожежа

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