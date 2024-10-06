У Дагестані згорів торговий центр: є постраждалі
Причини пожежі встановлюються
У місті Каспійськ у Дагестані сталася потужна пожежа на торговій базі. Внаслідок події постраждали вогнеборці. Про це у неділю, 6 жовтня, повідомляли росЗМІ та служба з надзвичайних ситуацій РФ.
Наголошується, що вогонь охопив 700 кв метрів торговельного комплексу «Пир». На кадрах видно, що над будівлею в небо здійметься стовп густого чорного диму.
🔥 У Дагестані палає торговий центр
У Каспійську вогонь охопив 700 метрів квадратних другого поверху. Потужно! pic.twitter.com/lregcrM8gX
На місці події нібито горить точка м’яких іграшок, а також зачепило побутову техніку.
За наявною інформацією, постраждали троє пожежників. Двоє у лікарні з опіками, третій – з отруєнням чадним газом.
На місці працюють 39 спеціалістів та 13 одиниць техніки.
Нагадаємо, це не перша пожежа в Росії 6 жовтня. Також вночі у столичному районі Кузьминки горіло Московське вище загальновійськове командне училище міністерства оборони РФ. Причиною пожежі могла стати атака безпілотника: місцеві жителі розповідають про вибух і звуки, схожі на стрілянину. Це училище розташоване приблизно за 570 км від кордону з Україною.
🔥 Під Москвою пожежа в районі вищого загальновійськового командного училища - росзмі
Попередньо спочатку там прогримів вибух, а потім піднявся величезний стовп диму.
Пишуть, що зовсім поруч із училищем знаходяться стрільбища та автозаправка. pic.twitter.com/aCXXF2zpn9
Також у ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників, яка спричинила серйозні пошкодження кількох об'єктів та спалах пожежі.
До слова, у селі Осенці Пермського краю Росії 4 жовтня спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м.
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