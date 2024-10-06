У Дагестані згорів торговий центр: є постраждалі

Причини пожежі встановлюються

У місті Каспійськ у Дагестані сталася потужна пожежа на торговій базі. Внаслідок події постраждали вогнеборці. Про це у неділю, 6 жовтня, повідомляли росЗМІ та служба з надзвичайних ситуацій РФ.

Наголошується, що вогонь охопив 700 кв метрів торговельного комплексу «Пир». На кадрах видно, що над будівлею в небо здійметься стовп густого чорного диму.

🔥 У Дагестані палає торговий центр



У Каспійську вогонь охопив 700 метрів квадратних другого поверху. Потужно! pic.twitter.com/lregcrM8gX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 6, 2024

На місці події нібито горить точка м’яких іграшок, а також зачепило побутову техніку.

За наявною інформацією, постраждали троє пожежників. Двоє у лікарні з опіками, третій – з отруєнням чадним газом.

фото: росЗМІ

На місці працюють 39 спеціалістів та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, це не перша пожежа в Росії 6 жовтня. Також вночі у столичному районі Кузьминки горіло Московське вище загальновійськове командне училище міністерства оборони РФ. Причиною пожежі могла стати атака безпілотника: місцеві жителі розповідають про вибух і звуки, схожі на стрілянину. Це училище розташоване приблизно за 570 км від кордону з Україною.

🔥 Під Москвою пожежа в районі вищого загальновійськового командного училища - росзмі



Попередньо спочатку там прогримів вибух, а потім піднявся величезний стовп диму.



Пишуть, що зовсім поруч із училищем знаходяться стрільбища та автозаправка. pic.twitter.com/aCXXF2zpn9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 6, 2024

Також у ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників, яка спричинила серйозні пошкодження кількох об'єктів та спалах пожежі.

До слова, у селі Осенці Пермського краю Росії 4 жовтня спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м.