Сухопутні сили США розпочали найбільші навчання у Європі

Речник оборонного відомства США заявив, що навчання, які стартують сьогодні, триватимуть до 31 травня

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що 5 квітня Сухопутні сили США офіційно розпочали проведення наймасштабніших навчань у Європі Defender-24. Там відпрацьовуватимуть реагування на загрози в умовах війни Росії проти України. Про це повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми відзначаємо офіційний початок найбільших навчань армії США в Європі DEFENDER-24, відправивши військові кораблі з обладнанням для проведення цього заходу», – сказав Патрік Райдер.

Речник оборонного відомства США заявив, що навчання, які стартують сьогодні, триватимуть до 31 травня. У них візьмуть участь понад 40 тисяч військових із більш як 20 країн НАТО та партнерів, котрі «продемонструють міцні оборонні відносини, що є основою для європейського миру».

Патрік Райдер наголосив, що ці навчання пов’язані з масштабними маневрами НАТО Steadfast Defender та мають кілька складових.

«Навчання DEFENDER-24 зосередяться на стратегічному розгортанні, досягненні оперативної сумісності та боєготовності з одночасними зусиллями щодо стримування потенційних супротивників та зміцнення альянсу НАТО», – додав Райдер.

Нагадаємо, у січня Північноатлантичний альянс проводив найбільші за останні десятиліття чотиримісячні військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»), які симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником».

До слова, що 4 березня у північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочинаються масштабні військові навчання Nordic Response 24, за участю понад 20 тис. військових із 14 країн. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії. Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії оборонних сил, а також уперше, коли Фінляндія бере участь у навчаннях спільної оборони НАТО як член оборонного союзу.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці 13 країн-членів НАТО та партнерів готуються до участі у навчаннях Nordic Response 2024, які входять до серії навчань Steadfast Defender, у Норвегії, Фінляндії та Швеції.