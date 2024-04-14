Загроза усунення спікера Джонсона занепокоїла республіканців у Сенаті

Голосування про відставку спікера ще не ініційовано, але деякі члени Палати представників вважають, що це лише питання часу

Республіканці в Сенаті стурбовані можливістю того, що консерватори Палати представників змістять другого спікера за шість місяців. Про це пише видання The Hill.

За даними видання, вони занепокоєні тим, що чим ближче спікер Майк Джонсон до того, щоб поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні, тим більше зростає ймовірність того, що республіканка Марджорі Тейлор Грін спробує провести голосування щодо своєї заяви про відставку – той самий механізм, який був використаний для усунення попереднього спікера Кевіна Маккарті.

«Я просто не знаю, чому хтось інший повинен виконувати цю роботу. Якщо Майк Джонсон виявляється неадекватним, я не знаю нікого іншого, хто б навіть спробував це зробити. У нього найкращі дипломатичні навички, він досить консервативний. Але тягар управління дуже реальний, і я просто не знаю, чому хтось хоче взяти на себе цей тягар на короткий термін», – сказав сенатор-республіканець Кевін Крамер.

Як зазначає видання, сказати, що республіканці в Сенаті були шоковані, коли вісім республіканців і всі демократи зробили Кевіна Маккарті першим в історії спікером, якого відсторонили від посади, було б применшенням.

Боротьба, що розпочалася після цього, підірвала значну частину роботи, запланованої на решту року та початок 2024 року, включаючи державне фінансування.

«Саме те, як Джонсон ставився до фінансування уряду – угода, яку він уклав з демократами, щоб уряд працював – разом з його очікуваним планом винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні, підштовхнуло Грін подати заяву про відставку, яка, за її словами, була попередженням для Джонсона. Грін та інші консерватори також розлютилися на Джонсона в п'ятницю за те, що він допоміг ухвалити законопроєкт щодо дозволу на стеження за кордоном без вимоги ордера», – пише The Hill.

Грін поки що не ініціювала голосування про відставку, але деякі члени Палати представників вважають, що це лише питання часу.

Ця ідея непокоїть республіканців у Сенаті, які вважають, що Джонсон опинився у безвихідному становищі, оскільки він не має права на помилку і по суті змушений покладатися на демократів у схваленні ключових питань.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона. За словами поінформованого джерела, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.

Грін, яка належить до числа трампістів, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.