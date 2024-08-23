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США направили розвідувальний літак до Європи для спостереження за Росією

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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США направили розвідувальний літак до Європи для спостереження за Росією
Ймовірно літак збирав розвіддані відносно Росії
фото з відкритих джерел

США направили до Європи розвідувальний літак RC-135U, також відомий під назвою Combat Sent

Сполучені Штати Америки відправили до Європи розвідувальний літак RC-135U, відомий як Combat Sent. За даними ЗМІ, літак приземлився на авіабазі Мілденхолл у Великій Британії 18 серпня і вже здійснив кількагодинний політ у Балтійському регіоні, який межує з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє  Newsweek.

«Розвіддані, зібрані Combat Sent, допомагають визначити докладні робочі характеристики і можливості іноземних військових радарів, що дає змогу розробляти методи ухилення та обладнання, здатне виявити, попередити або перемогти системи противника», – йдеться в статті.

Combat Sent призначений для розвідки та може виявляти й ідентифікувати сигнали іноземних військових радарів. Зібрані дані допомагають визначити робочі характеристики та можливості радарів противника, що дозволяє розробляти методи протидії.

Точна мета польоту та подальша доля отриманої інформації залишаються невідомими.

Нагадаємо, дослідження The Insider виявило, що Росія, незважаючи на численні міжнародні санкції та ембарго, продовжує активно постачати американські мікросхеми для свого військово-промислового комплексу. Ця практика, що здійснюється через складну мережу посередників та третіх країн, дозволяє Росії обходити обмеження та отримувати доступ до критично важливих технологій.

До слова, країни Центральної Азії та Кавказу за останні роки демонструють покращення економічної та торгівельної ситуації. Все це відбувається на тлі того, як Євросоюз та США намагаються посилити санкції проти Росії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 21 серпня 2024 року, яке стосується запровадження, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

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Теги: літак США

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