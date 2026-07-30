Невідомий об'єкт впав у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну (фото)

Для розпізнавання об'єкту підняли черговий винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з екранів радарів

У ніч на 30 липня, під час масованої російської атаки на Україну, до повітряного простору Польщі залетів невідомий об'єкт. Польські військові підняли в небо винищувач F-16, однак до його перехоплення ціль зникла з радарів.

Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили ймовірне місце падіння об'єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Lublin112.

У польському командуванні повідомили, що вночі радари зафіксували активність щонайменше кількох десятків російських ракет над західною Україною. Один із них наблизився до польського кордону на відстань близько п'яти кілометрів, після чого змінив курс.

О 03:40 за польським часом у повітряному просторі країни виявили ще один неідентифікований об'єкт, який рухався на захід. Для його розпізнавання підняли черговий винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з екранів радарів.

фото: Lublin112

фото: Lublin112

Для перевірки району військові направили вертоліт Мі-24. Його екіпаж визначив ймовірне місце падіння об'єкта поблизу Тарнава-Колонії, після чого туди вирушили пошуково-рятувальна група та інші служби.

За інформацією Lublin112, у полі між лісовими масивами виявили вирву діаметром близько 10 метрів та фрагменти невідомого об'єкта. Район оточили, дороги перекрили, а територію передали військовим для обстеження.

Місцеві жителі розповіли виданню, що близько четвертої ранку почули потужний вибух, від якого затремтіли вікна будинків. Дехто порівняв силу удару із землетрусом. Водночас польська влада поки не повідомляє, чим саме був невідомий об'єкт.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.