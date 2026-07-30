Головна Світ Політика
search button user button menu button

Невідомий об'єкт впав у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Невідомий об'єкт впав у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну (фото)
У полі знайшли вирву та уламки
фото: Lublin112

Для розпізнавання об'єкту підняли черговий винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з екранів радарів

У ніч на 30 липня, під час масованої російської атаки на Україну, до повітряного простору Польщі залетів невідомий об'єкт. Польські військові підняли в небо винищувач F-16, однак до його перехоплення ціль зникла з радарів.

Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили ймовірне місце падіння об'єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Lublin112.

У польському командуванні повідомили, що вночі радари зафіксували активність щонайменше кількох десятків російських ракет над західною Україною. Один із них наблизився до польського кордону на відстань близько п'яти кілометрів, після чого змінив курс.

О 03:40 за польським часом у повітряному просторі країни виявили ще один неідентифікований об'єкт, який рухався на захід. Для його розпізнавання підняли черговий винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з екранів радарів.

Невідомий об'єкт впав у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну (фото) фото 1
фото: Lublin112
Невідомий об'єкт впав у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну (фото) фото 2
фото: Lublin112

Для перевірки району військові направили вертоліт Мі-24. Його екіпаж визначив ймовірне місце падіння об'єкта поблизу Тарнава-Колонії, після чого туди вирушили пошуково-рятувальна група та інші служби.

За інформацією Lublin112, у полі між лісовими масивами виявили вирву діаметром близько 10 метрів та фрагменти невідомого об'єкта. Район оточили, дороги перекрили, а територію передали військовим для обстеження.

Місцеві жителі розповіли виданню, що близько четвертої ранку почули потужний вибух, від якого затремтіли вікна будинків. Дехто порівняв силу удару із землетрусом. Водночас польська влада поки не повідомляє, чим саме був невідомий об'єкт.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти».  Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.

Читайте також:

Теги: перехоплення винищувач Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напад на українців у Польщі
Коли ксенофобія перестає бути соромом. Італійський урок для Польщі
Вчора, 09:14
Через українця не працювало метро у Варшаві
Українець паралізував роботу метро у столиці Польщі: його депортували
23 липня, 18:36
Сирени лунатимуть у кожному регіоні Польщі
По всій Польщі завиють сирени: влада терміново звернулася до громадян
20 липня, 21:59
У Вроцлаві пройшов потужний мітинг на підтримку українців
У Польщі пройшли потужні мітинги на підтримку українців від цькування
20 липня, 01:12
Навчання польської армії триватимуть до кінця липня
Лісами Польщі переміщатимуться солдати, патрулі та військова техніка: яка причина
19 липня, 17:51
Німеччина пропустить перші штабні навчання багатонаціональних сил, які відбудуться в Польщі
Спільні навчання «коаліції охочих»: одна з країн вирішила не брати участь
15 липня, 11:59
Документи також фіксують формулу партнерства – російський бойовий досвід в обмін на китайські технології
Китай і Росія розробили план знищення супутників Starlink
10 липня, 00:52
Українська система Freyja стане дешевшою альтернативою американським Patriot
Залізний купол для України та Європи: Зеленський розкрив перші деталі «антибалістичної коаліції»
8 липня, 14:09
Голова Канцелярії польського президента Збіґнєв Богуцький назвав Захід України «Малопольщею»
Голова Канцелярії Навроцького опинився у базі «Миротворця»
7 липня, 06:12

Політика

Невідомий об'єкт впав у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну (фото)
Невідомий об'єкт впав у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну (фото)
Lockheed Martin розповів, коли з'явиться нова дешевша ракета для Patriot
Lockheed Martin розповів, коли з'явиться нова дешевша ракета для Patriot
Захід прорахувався зі стратегією тиску на Путіна – Foreign Policy
Захід прорахувався зі стратегією тиску на Путіна – Foreign Policy
За 700 км від України дрони уразили черговий об'єкт Wildberries
За 700 км від України дрони уразили черговий об'єкт Wildberries
Боснія дорікнула Євросоюзу: Україні відкривають двері у ЄС швидше
Боснія дорікнула Євросоюзу: Україні відкривають двері у ЄС швидше
Україна відмовилася від масованих ударів по НПЗ Росії – FT
Україна відмовилася від масованих ударів по НПЗ Росії – FT

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
136K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua