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Після теракту ФСБ взялася залякувати громадян Таджикистану на окупованих територіях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після теракту ФСБ взялася залякувати громадян Таджикистану на окупованих територіях
Росіяни на окупованих територіях почали перевірку завезених громадян Таджикистану
фото: sprotyv.mod.gov.ua

Усього на тимчасово окупованих територіях проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану

На тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали перевірки вихідців з Таджикистану. Для цього туди відправляють додаткові групи ФСБ, перед якими поставлено задачу проводити «профілактичні бесіди». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на тимчасово окупованих територіях робітників з Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, що всього на тимчасово окупованих територіях проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану. У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять «профілактичні бесіди».

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».  Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту нібито підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. Унаслідок стрілянини в «Крокус Сіті Холі» загинули щонайменше 93 людини. Ця цифра ще не остаточна.

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Теги: Таджикистан теракт окуповані території ФСБ

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