Ізраїль проводить нові переговори про повернення заручників – ЗМІ

Нетаньягу підтвердив, що він дав вказівки переговорній групі

Ізраїль через посередництва Катару наразі проводить нові переговори щодо звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу в Газі. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначає агентство, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу побічно підтвердив проведення переговорів на суботній пресконференції. Однак він ухилився від відповіді на запитання про нещодавню зустріч між його головним переговорником, директором «Моссаду» Давідом Барнеа та прем'єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Нетаньягу також підтвердив, що він дав вказівки переговорній групі.

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«У нас є серйозні критичні зауваження до Катару, про які, я припускаю, ви почуєте згодом, але зараз ми намагаємося завершити звільнення наших заручників», – заявив він, натякаючи на зв'язки цієї багатої на газ держави Перської затоки з ХАМАС і заклятим ворогом Ізраїлю Іраном.

Нетаньягу сказав, що не буде розголошувати подробиці переговорів.

Напередодні Reuters повідомило з посиланням на свої джерела, що керівник «Моссаду» Барнеа зустрівся у п'ятницю в Європі з Аль Тані, ключовим посередником у конфлікті в Газі. За цими відомостями, Барнеа повернувся до Ізраїлю рано в суботу, щоб проінформувати Нетаньягу про результати цієї зустрічі.

Катар і Єгипет виступають посередниками між Ізраїлем і ХАМАСом в угоді, яка призвела до тижневого перемир'я наприкінці листопада. Під час цього перемир'я ХАМАС звільнив понад 100 жінок, дітей та іноземців у обмін на 240 палестинських жінок і підлітків.

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Нагадаємо, ізраїльське командування заявило, що військовослужбовці, які ведуть боротьбу з загонами бойовиків ХАМАСу, 15 грудня помилково застрелили трьох заручників, яких «сприйняли як загрозу».

Як повідомлялося, Армія оборони Ізраїлю почала закачувати морську воду в систему підземних тунелів ХАМАСу в Секторі Гази. У такий спосіб ЦАХАЛ збирається знищити підземні схованки бойовиків, але це може зашкодити ґрунтам.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що бойовики ХАМАСу неодноразово ґвалтували та калічили жінок під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня.