Експрем'єр Британії Джонсон відреагував на заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Джонсон зазначив, що рейтинги Трампа й Зеленського майже однакові

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа щодо президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Главком з посиланням на публікацію політика.

У соціальній мережі Х Джонсон опублікував в пост, в якому зазначив: «Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа».

When are we Europeans going to stop being scandalised about Donald Trump and start helping him to end this war?



Of course Ukraine didn’t start the war. You might as well say that America attacked Japan at Pearl Harbor.



Of course a country undergoing a violent invasion should… — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 19, 2025

За його словами, останні заяви Трампа «мають шокувати європейців і спонукати їх до дій». Він додав, що європейці мають припинити шокуватися з приводу Дональда Трампа і допомагати йому закінчити війну.

Джонсон згадав про $300 млрд заморожених російських активів, які є переважно в Бельгії.

«Це гроші, які можуть і повинні бути використані для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку. США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують. Це абсурд. Потрібно діяти серйозно і швидко», написав Експрем'єр.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вийшов до преси у своєму маєтку Мар-а-Лаго на тлі перемовин США та Росії у Саудівській Аравії. Тоді американський лідер заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією.

«У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів», – сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському.

Зазначимо, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.