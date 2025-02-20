Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експрем'єр Британії Джонсон відреагував на заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Експрем'єр Британії Джонсон відреагував на заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Експрем'єр Британії Борис Джонсон заперечив заяви Трампа щодо низького рейтингу Зеленського
фото: Офіс президента

Джонсон зазначив, що рейтинги Трампа й Зеленського майже однакові

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа щодо президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Главком з посиланням на публікацію політика.

У соціальній мережі Х Джонсон опублікував в пост, в якому зазначив: «Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа».

За його словами, останні заяви Трампа «мають шокувати європейців і спонукати їх до дій». Він додав, що європейці мають припинити шокуватися з приводу Дональда Трампа і допомагати йому закінчити війну.

Джонсон згадав про $300 млрд заморожених російських активів, які є переважно в Бельгії.

«Це гроші, які можуть і повинні бути використані для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку. США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують. Це абсурд. Потрібно діяти серйозно і швидко», написав Експрем'єр.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вийшов до преси у своєму маєтку Мар-а-Лаго на тлі перемовин США та Росії у Саудівській Аравії. Тоді американський лідер заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією.

«У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів», – сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. 

Зазначимо, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також:

Теги: рейтинг політика Борис Джонсон Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Зеленського та міністра фінансів США Скотта Бессента, який представив чернетку угоди про доступ до корисних копалин
Білий дім відреагував на відмову України від угоди про доступ до корисних копалин
16 лютого, 19:48
Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025
Виступ президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки (повний текст)
15 лютого, 15:15
КНДР і надалі підтримуватиме Росію у війні проти України
Кім Чен Ин зробив заяву щодо війни Росії проти України
9 лютого, 15:25
Айвазовська: П'ять років в країні не було повномасштабних виборів
Хто і як має голосувати на перших поствоєнних виборах? Глава «Опори» пояснила принципи
7 лютого, 18:00
Бронювання працівників критичних підприємств діє до 28 лютого 2025 року
РНБО зобов’язала Кабмін переглянути критерії критично важливих підприємств для війська
5 лютого, 21:43
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський зробив заяву щодо окупованих українських територій
5 лютого, 01:50
На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали
Українські дрони уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ – джерело
3 лютого, 13:08
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Курщині
Росія і КНДР втратили ключових офіцерів через удар у Курській області – Зеленський
2 лютого, 19:30
Російська ракета знесла під’їзд у Полтаві
Зеленський відреагував на масовану російську атаку та показав наслідки
1 лютого, 10:41

Політика

Експрем'єр Британії Джонсон відреагував на заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Експрем'єр Британії Джонсон відреагував на заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Польський міністр озвучив позицію щодо виборів в Україні
Польський міністр озвучив позицію щодо виборів в Україні
«Довгих літ королю». Білий дім «коронував» Трампа
«Довгих літ королю». Білий дім «коронував» Трампа
Зеленський провів телефонну розмову з Макроном, Стармером та Гремом: про що говорили
Зеленський провів телефонну розмову з Макроном, Стармером та Гремом: про що говорили
Шольц заступився за Зеленського після заяв Трампа
Шольц заступився за Зеленського після заяв Трампа
Віцепрезидент США пригрозив Зеленському через «обливання брудом» Трампа
Віцепрезидент США пригрозив Зеленському через «обливання брудом» Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
52K
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило
48K
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
45K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
33K
ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни

Новини

У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua