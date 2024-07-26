Пентагон виявив помилки у своїх розрахунках: Україна отримає додаткові $2 млрд на зброю

Пентагон виявив додаткові помилки у своїх розрахунках за боєприпаси, ракети та інше обладнання, що були відправлені в Україну

Міністерство оборони США у своїх розрахунках боєприпасів, ракет й іншого обладнання виявило помилку. Після її виправлення, Україна зможе отримати додаткові $2 млрд допомоги. Про це повідомляє Reuters.

Видання зауважує, що розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретних вказівок щодо оцінки призвели до невідповідності у звітній вартості військової допомоги. Проте виправлена помилка дасть змогу надіслати Україні додаткову зброю на $2 млрд.

В одному з прикладів, наведених у звіті, 10 автомобілів були оцінені в $7 050 000, тоді як супровідна документація показала, що вони повинні були бути оцінені в нуль, тобто їх чисту балансову вартість.

Як повідомлялося, США та Україна обговорюють дозвіл бити американською зброєю вглиб Росії.

Як відомо, Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

Нагадаємо, командувач Військово-повітряних сил США в Європі Джеймс Хеккер заявив, що Україна не здобуде переваги у повітрі протягом кількох тижнів після отримання перших винищувачів F-16. Джеймс Хеккер додав, що Україні потрібен час, щоб ефективно використовувати винищувачі.