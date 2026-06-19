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Трамп назвав Сі Цзіньпіна одним із найвеличніших лідерів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп назвав Сі Цзіньпіна одним із найвеличніших лідерів
Трамп: Я попросив Сі, сказав, що був би дуже вдячний, якби він не втручався. І він був чудовий
фото: Getty Images

Дональд Трамп висловив вдячність главі Китаю за те, що той вирішив не втручатися в ситуацію навколо Ірану, коли про це попросив американський президент 

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Axios заявив про наявність дуже хороших відносин із лідером КНР Сі Цзіньпіном, назвавши його одним із найвеличніших світових лідерів. Про це пише «Главком».

Американський лідер висловив вдячність главі Китаю за те, що той на його особисте прохання вирішив не втручатися в ситуацію навколо Ірану. За словами Трампа, він особисто звернувся до Сі Цзіньпіна з відповідним проханням, і той утримався від дій. Президент США висловив думку, що навряд чи хтось інший взагалі став би просити про таке китайського лідера, та охарактеризував колегу з Пекіна як сильну людину, яка не грає в ігри. Трамп додав, що КНР мала можливість втрутитися, наприклад, відправивши нафтовий танкер у супроводі дванадцяти есмінців для прориву масштабної блокади.

Також Трамп поділився, що під час приватної розмови Сі Цзіньпін назвав американську армію найпотужнішою у світі. У цьому контексті керівник Білого дому зауважив, що під час свого першого президентського терміну провів чудову роботу та якісно відновив збройні сили США. Окремо американський президент відзначив зовнішність та поведінку лідера Китаю, заявив, що той має чудову поставу, впевненість і розум. Трамп резюмував, що якби про главу КНР знімали художній фільм, акторів із такими даними було б дуже важко відшукати навіть у Голлівуді.

Раніше повідомлялося, що на травневому саміті в Пекіні президент США Дональд Трамп особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням вплинути на Путіна і повернути його до переговорів із Зеленським. Про це повідомляє South China Morning Post, який посилається на кілька джерел, обізнаних із перебігом переговорів.

За даними джерел SCMP, на зустрічі в Пекіні 14 травня Трамп повідомив Сі Цзіньпіну, що переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут. У зв'язку з цим він закликав Китай скористатися своїм впливом на Москву і повернути Путіна за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, під час офіційної зустрічі 14 травня сторони обговорювали Україну – але деталей того, що саме говорив Трамп, тоді не розкривалося. Також «Главком» аналізував, як Сі здивував Трампа своєю заявою про війну в Україні після саміту.

Теги: США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін

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