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Байден повідомив, коли надійде в Україну зброя від США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден повідомив, коли надійде в Україну зброя від США
Байден повідомив, що вже цього тижня США надсилають допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Джо Байден: «Цього тижня ми надсилаємо зброю та техніку в Україну»

Президент США Джо Байден заявив, що зброя та обладнання будуть відправлені в Україну вже цього тижня. Про це президент США повідомив у Twitter.

Байден відзначив, що в середу отримав законопроєкт про допомогу Україні і підписав його того самого дня і вже цього тижня США надсилають допомогу Україні.

«Зранку в середу, пакет з національної безпеки прийшов мені на стіл. До обіду я підписав цей закон. І цього тижня ми надсилаємо зброю та техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань», – йдеться в твіті.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

Раніше стало відомо, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів.

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Теги: Джозеф Байден США

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