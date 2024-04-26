Байден повідомив, коли надійде в Україну зброя від США

Байден повідомив, що вже цього тижня США надсилають допомогу Україні

Джо Байден: «Цього тижня ми надсилаємо зброю та техніку в Україну»

Президент США Джо Байден заявив, що зброя та обладнання будуть відправлені в Україну вже цього тижня. Про це президент США повідомив у Twitter.

Байден відзначив, що в середу отримав законопроєкт про допомогу Україні і підписав його того самого дня і вже цього тижня США надсилають допомогу Україні.

«Зранку в середу, пакет з національної безпеки прийшов мені на стіл. До обіду я підписав цей закон. І цього тижня ми надсилаємо зброю та техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань», – йдеться в твіті.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

Раніше стало відомо, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів.