«Путін програє цей раунд»: Британія відреагувала на ракетні удари по Україні

Ракетним терором Путін не досягне своїх цілей в Україні

Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс впевнена, що російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру не призведуть до бажаних президентом РФ Путіним наслідків. Як би не було важко українцям, та відступати вони не збираються.

Про це Мелінда Сіммонс написала у Twitter. Вона назвала ці російські атаки злочинними, відзначивши, що внаслідок них гине цивільне населення.

«Російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру є злочинними. Цивільне населення гине, і в результаті цього буде брак енергії. Але це не дасть Путіну те, чого він хоче. Українці не тікають від нього. Жити в цьому може бути жахливо, але, як видно з Києва, Росія не виграє цей раунд», – написала пані Сіммонс.

Як відомо, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.