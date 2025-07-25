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Новообраний президент Польщі назвав Туска «найгіршим премʼєром»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Новообраний президент Польщі назвав Туска «найгіршим премʼєром»
Навроцький підкреслив, що не виключає зустрічі з Туском, але й не поспішає з нею
фото: Polsat News

Навроцький сказав, що поляки очікують співпраці президента та премʼєра

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вважає Дональда Туска «найгіршим премʼєр-міністром з 1989 року». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

«Я думаю, що така зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском, з яким ми вже зустрічалися в Раді національної безпеки, буде необхідною. Тому, звичайно, я не виключаю такої зустрічі, хоча ви також не повинні дивуватися, що я зовсім не поспішаю зустрічатися з прем'єр-міністром Дональдом Туском, якого я послідовно вважаю найгіршим прем'єр-міністром після 1989 року», – йдеться у заяві.

Кароль Навроцький додав, що поляки очікують співпраці президента та премʼєра з важливих питань для нації. 

Раніше канцелярія парламенту Польщі повідомила, що новообраний президент Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні парламенту.

Нагадаємо, Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, які відбулися минулого місяця, попри численні скарги щодо порушень під час голосування.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Втім Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія.

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Теги: Польща Кароль Навроцький Дональд Туск

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