Голосування триватиме до 20:00

Сьогодні, 1 листопада, у Болгарії стартував другий тур президентських виборів, у яких змагатимуться Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на bntnews.

Голосування розпочалося о 07:00 за місцевим часом і триватиме до 20:00. У разі утворення черг на виборчих дільницях роботу можуть продовжити ще на одну годину.

Право голосу на виборах мають понад 6,5 млн громадян. Загалом у країні працюють близько 9300 виборчих дільниць, обладнаних електронними машинами для голосування. На дільницях, де зареєстровано понад 780 виборців, встановили по дві машини.

Перший тур президентських виборів відзначився низькою явкою виборців. За підсумками першого туру виборів Йотова набрала 34,6% голосів, а Гюров – 31,9%.

Що обіцяє Іліяна Йотова

Йотова виступає за переговори з Москвою та дипломатичне завершення війни в Україні. Вона також підтримує налагодження відносин із Росією та виступає проти військової допомоги Києву.

Під час передвиборчої кампанії президентка просувала ідею створення «Коаліції миру», яка, за її задумом, має посилити дипломатичну роль Болгарії у припиненні війни. Йотова називала себе президенткою миру та заявляла, що не належить до прихильників продовження бойових дій.

Окремо вона наголошувала, що за її президентства жоден болгарський військовий не поїде до України. Водночас це питання не було частиною конкретного плану відправлення військ: болгарський парламент ще раніше підтвердив, що збройні сили країни не братимуть участі у бойових діях в Україні.

Йотову підтримує партія прем’єр-міністра Румена Радева «Прогресивна Болгарія». Перемога кандидатки зміцнила б позиції політичного табору, який виступає за діалог із Кремлем.

Позиція Андрея Гюрова щодо України

Гюрова підтримують прозахідні опозиційні сили. Він виступає за тісніші зв’язки Болгарії з Європейським Союзом і НАТО та висловлює підтримку Україні.

Під час роботи Гюрова на посаді виконувача обов’язків прем’єр-міністра Болгарія підписала з Україною угоду про безпекове співробітництво. Його політична позиція контрастує з підходом Йотової, яка виступає проти військової допомоги Києву та робить ставку на переговори з Москвою.

Варто зазначити, що Болгарія є членом ЄС і НАТО, а президент країни представляє державу на міжнародному рівні, є верховним головнокомандувачем збройних сил і має право вето на законодавчі акти. Хоча значна частина виконавчих повноважень належить уряду, позиція глави держави може впливати на зовнішньополітичні дискусії.

Нагадаємо, чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова та колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Андрей Гюров змагаються у другому турі президентських виборів. Їхні позиції щодо війни Росії проти України та військової допомоги Києву суттєво відрізняються.

Зауважимо, що чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова посіла перше місце за попередніми оцінками результатів президентських виборів, випередивши колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра Андрея Гюрова менш ніж на два відсоткові пункти.