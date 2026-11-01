Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Болгарії стартував другий тур президентських виборів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Болгарії стартував другий тур президентських виборів
Чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова та ексвиконувач обов’язків прем’єр-міністра Андрей Гюров змагаються у другому турі виборів
фото: Euronews

Голосування триватиме до 20:00

Сьогодні, 1 листопада, у Болгарії стартував другий тур президентських виборів, у яких змагатимуться Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на bntnews.

Голосування розпочалося о 07:00 за місцевим часом і триватиме до 20:00. У разі утворення черг на виборчих дільницях роботу можуть продовжити ще на одну годину.

Право голосу на виборах мають понад 6,5 млн громадян. Загалом у країні працюють близько 9300 виборчих дільниць, обладнаних електронними машинами для голосування. На дільницях, де зареєстровано понад 780 виборців, встановили по дві машини.

Перший тур президентських виборів відзначився низькою явкою виборців. За підсумками першого туру виборів Йотова набрала 34,6% голосів, а Гюров – 31,9%.

Що обіцяє Іліяна Йотова

Йотова виступає за переговори з Москвою та дипломатичне завершення війни в Україні. Вона також підтримує налагодження відносин із Росією та виступає проти військової допомоги Києву.

Під час передвиборчої кампанії президентка просувала ідею створення «Коаліції миру», яка, за її задумом, має посилити дипломатичну роль Болгарії у припиненні війни. Йотова називала себе президенткою миру та заявляла, що не належить до прихильників продовження бойових дій.

Окремо вона наголошувала, що за її президентства жоден болгарський військовий не поїде до України. Водночас це питання не було частиною конкретного плану відправлення військ: болгарський парламент ще раніше підтвердив, що збройні сили країни не братимуть участі у бойових діях в Україні.

Йотову підтримує партія прем’єр-міністра Румена Радева «Прогресивна Болгарія». Перемога кандидатки зміцнила б позиції політичного табору, який виступає за діалог із Кремлем.

Позиція Андрея Гюрова щодо України

Гюрова підтримують прозахідні опозиційні сили. Він виступає за тісніші зв’язки Болгарії з Європейським Союзом і НАТО та висловлює підтримку Україні.

Під час роботи Гюрова на посаді виконувача обов’язків прем’єр-міністра Болгарія підписала з Україною угоду про безпекове співробітництво. Його політична позиція контрастує з підходом Йотової, яка виступає проти військової допомоги Києву та робить ставку на переговори з Москвою.

Варто зазначити, що Болгарія є членом ЄС і НАТО, а президент країни представляє державу на міжнародному рівні, є верховним головнокомандувачем збройних сил і має право вето на законодавчі акти. Хоча значна частина виконавчих повноважень належить уряду, позиція глави держави може впливати на зовнішньополітичні дискусії.

Нагадаємо, чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова та колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Андрей Гюров змагаються у другому турі президентських виборів. Їхні позиції щодо війни Росії проти України та військової допомоги Києву суттєво відрізняються.

Зауважимо, що чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова посіла перше місце за попередніми оцінками результатів президентських виборів, випередивши колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра Андрея Гюрова менш ніж на два відсоткові пункти.

Теги: Болгарія вибори в Болгарії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами члена екіпажу, вибух стався під водою
Врятований моряк заявив, що Росія знищила корабель біля берегів Болгарії не дроном
6 жовтня, 17:00
Майже 150 пожежників гасили вогонь, який перекинувся на Грецію
Масштабна лісова пожежа з Болгарії перекинулася на Грецію
5 жовтня, 12:28
Один з кораблів затонув, врятувати вдалося одного моряка
Прем'єр Болгарії звернувся до ЄС і НАТО через нову атаку на судна біля кордонів
13 жовтня, 09:42
російські атаки створюють додаткові ризики для безпеки сусідніх держав і перевіряють готовність НАТО реагувати на них
Румунія ініціює створення спільного військового командування для захисту Чорного моря
15 жовтня, 11:57
Посилення заходів відбувається на тлі серії нападів на торговельні судна
Атаки на судна: НАТО посилить патрулювання Чорного моря
21 жовтня, 06:06
Кандидати суттєво відрізняються своїм баченням стосовно війни в Україні
Прихильниця Росії та союзник України вийшли у другий тур виборів у Болгарії: що вони обіцяють
26 жовтня, 12:27
Російські дрони регулярно атакують цивільні судна у Чорному морі
Три країни НАТО виступили зі спільною заявою через ситуацію в Чорному морі
29 жовтня, 10:50
Болгарія попросила у НАТО військові літаки та системи протидії дронам
Болгарія запросила у НАТО літаки та ракети: причина
16 жовтня, 14:24
Кирило Буданов провів зустріч з ексміністром Болгарії Цветаном Цветановим
Болгарський ексміністр оцінив візит Буданова до Софії
23 жовтня, 16:17

Політика

У Болгарії стартував другий тур президентських виборів
У Болгарії стартував другий тур президентських виборів
Україна та Угорщина домовилися про нову зустріч: які питання розглянуть
Україна та Угорщина домовилися про нову зустріч: які питання розглянуть
Іран попередив США про нищівні удари у разі нової атаки
Іран попередив США про нищівні удари у разі нової атаки
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
Запчастини для Boeing: США зняли обмеження для білоруської «Белавіа»
Запчастини для Boeing: США зняли обмеження для білоруської «Белавіа»
«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20
«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
142K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua