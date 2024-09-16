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Президент Ірану укладе з Путіним угоду про «всеосяжну співпрацю» – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Президент Ірану укладе з Путіним угоду про «всеосяжну співпрацю» – Reuters
Очікується, що Іран і Росія підпишуть двосторонню угоду про «всеосяжну співпрацю», яка охопить різні сфери співробітництва між двома країнами
фото з відкритих джерел

Договір з Іраном може бути підписаний на тлі інформації про передання Тегераном балістичних ракет Москві

Президент Ірану Масуд Пезешкіан прибуде в Росію для участі у саміті БРІКС у жовтні. Про це  повідомляє Reuters.

За даними агенства, там він має зустрітися з диктатором Володимиром Путіним і укласти з ним угоду про «всеосяжне співробітництво». 

15 вересня посол Ірану в Росії Казем Джалалі підтвердив, що Пезешкіан візьме участь у саміті країн БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня.

Під час цього заходу іранський лідер планує зустрітися з Путіним. Очікується, що Іран і Росія підпишуть двосторонню угоду про «всеосяжну співпрацю», яка охопить різні сфери співробітництва між двома країнами. 

Таку угоду Путін раніше уклав з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у червні. Тоді голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює. 

Водночас договір з Іраном може бути підписаний на тлі інформації про передання Тегераном балістичних ракет Москві.

Як повідомлялося,  Велика Британія та США побоюються, що Росія могла поділитися ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети для використання у війні проти України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Також Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети.

Нагадаємо, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку. 

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

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Теги: Іран путін росія балістичні ракети

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