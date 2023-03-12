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У Кишиневі відбудеться проросійська акція, поліція Молдови попередила про провокації

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Кишиневі відбудеться проросійська акція, поліція Молдови попередила про провокації
Національна поліція має інформацію про те, що під час протесту планується проведення акцій дестабілізації
фото з відкритих джерел

12 березня у молдовській столиці заплановано проросійський мітинг, який організовує партія «Шор»

Молдовські правоохоронці попередили, що 12 березня на проросійській акції, яка відбудеться у Кишиневі, плануються провокації. Про це повідомляє офіційний сайт поліції Молдови.

«Національна поліція має інформацію про те, що під час протесту, планується проведення акцій дестабілізації та масових заворушень. У зв'язку з цим просимо організаторів та учасників дотримуватись вимог законодавства та не допускати дій, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я людей, а також безпеку держави», – ідеться в офіційній заяві.

12 березня, у Кишиневі відбудеться проросійський мітинг, який організовує партія «Шор».

Раніше керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів вважає, що люди, пов’язані з російськими спецслужбами, планують організувати протести в Молдові, спрямовані на повалення чинної влади та встановлення там проросійського режиму.

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що на даний момент військових ризиків для країни немає. Головні ризики, що загрожують стабільності в середині країні, мають гібридний характер. 

До слова, наявного контингенту росіян у так званій Придністровській молдавській республіці не достатньо для наступу на Україну. Крім того, громадяни, які можуть бути мобілізовані до російської армії в ПМР, виїжджають на територію Молдови, аби не брати участь у провокації Кремля. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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