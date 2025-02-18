Словаччина депортувала українця через звинувачення у підготовці держперевороту

Громадянину України заборонено в'їзд до Словаччини та країн Шенгенської зони на два роки

Словаччина депортувала 59-річного громадянина України нібито через його зв’язок з українськими спецслужбами. Доказів для підтвердження цього факту Братислава не надала. Про це повідомляє Dennik N.

Там стверджують, що рішення про депортацію ухвалили на основі розслідування, яке показало «конкретні підстави та висновки про те, що фігурант причетний до організованої злочинності й має зв'язки з організованою злочинністю в Україні та її спецслужбами».

Водночас жодних доказів таких зв’язків українця там не надали, зазначивши, що той не оскаржував рішення. Крім депортації, йому заборонили в'їзд до Словаччини та країн Шенгенської зони на два роки.

Як повідомляв «Главком», поліція Словаччини затримала громадянина України, якого підозрюють у буцімто підготовці до державного перевороту в країні.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати усю допомогу Україні від Європейського Союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу своєю територією. Також Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

Нагадаємо, Польща почне систематичні депортації іноземців, які порушували закон. Такі заходи зокрема запобігатимуть нелегальній міграції.

До слова, Швейцарія депортувала трьох українців. Це перший випадок депортації з початку повномасштабної війни.