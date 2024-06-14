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Польща допомагатиме виявляти кораблі «тіньового флоту» Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща допомагатиме виявляти кораблі «тіньового флоту» Путіна
Росія залучає своїх союзників для транспортування підсанкційної нафти
фото з відкритих джерел

На цей час вдалося ідентифікувати малу частину кораблів «тіньового флоту» РФ

Польща сприятиме країнам-союзникам у Балтійському морі виявленню кораблів «тіньового флоту» Російської Федерації, які нелегально транспортують нафту. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ Польщі.

«Під час засідання Ради країн Балтійського моря міністр Радослав Сікорський задекларував допомогу Польщі в ідентифікації кораблів типу «тіньовий флот», які транспортують російську продукцію, в основному нафту, намагаючись обходити накладені санкції»,– йдеться в повідомленні.

Відомство наголошує, попри те, що кількість кораблів РФ оцінюється в кілька сотень, поки що вдалося ідентифікувати лише деякі з них.

Нагадаємо, Росія продовжує успішно знаходити лазівки, щоб обійти санкції щодо постачання енергоносіїв. Так, Москва використовує великий альтернативний флот, залучаючи малопомітних на геополітичній карті союзників для транспортування підсанкційної нафти.

До слова, Росія штампує фірми-одноденки для продажу нафти й дурить США. Посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на трейдерів в Азійському регіоні та представників індійських нафтопереробних компаній.

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Теги: росія Польща нафта флот РФ санкції

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