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Стали відомі терміни появи українського перехоплювача балістики

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стали відомі терміни появи українського перехоплювача балістики
Український перехоплювач балістики можуть випробувати вже цьогоріч
фото: Fire Point

Розробники розраховують отримати перші ракети-перехоплювачі вже до кінця року, а випробування в Україні тривають у рази швидше, ніж у Європі

Українська компанія Fire Point розраховує отримати перші ракети-перехоплювачі для системи протиракетної оборони вже до кінця 2026 року. Цьому сприяє пришвидшення роботи над проєктом Freya та підтримка європейських партнерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія підписує угоду з європейським виробником на постачання інфрачервоної головки самонаведення для ракети-перехоплювача.

Крім того, тривають переговори з іншою компанією щодо постачання радіочастотної головки самонаведення. Назви партнерів не розголошуються.

Також Fire Point підписала меморандум про співпрацю з мюнхенською компанією Hensoldt, яка надаватиме радар TRML-4D для системи протиракетної оборони Freya. За словами Штілермана, умови воєнного часу дозволяють проводити випробування значно швидше, ніж у країнах Європи.

«Скільки місяців вам доведеться витратити в Європі? Можливо, від шести місяців до року. Нам потрібен один день», – сказав він.

Конструктор зазначив, що активніша політична підтримка європейських держав уже дозволила прискорити реалізацію проєкту. «Якщо, наприклад, кожен європейський уряд почне швидко діяти, ми зможемо розпочати роботу з перехоплювачами до кінця цього року», – заявив Штілерман.

Цього літа компанія планує розпочати льотні випробування балістичної ракети FP-9 із 800-кілограмовою бойовою частиною та дальністю польоту до 850 кілометрів. Бойові випробування очікуються восени.

Водночас переговори з інвестором із Близького Сходу щодо продажу 30% акцій компанії за $760 млн більше не ведуться. За словами Штілермана, після нової оцінки компанії вартість Fire Point перевищила попередню пропозицію. Нещодавно один із міжнародних інвестиційних банків оцінив компанію у $5,8 млрд.

Нагадаємо, минулого тижня Fire Point провела перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.X, яка стане основою проєкту Freya. Ракета здатна розвивати швидкість 1500–2000 м/с. Крім того, під час засідання у форматі «Рамштайн» президент Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підписали з Німеччиною угоду про спільну розробку антибалістичної програми, до якої долучиться Fire Point.

Теги: ракета балістичні ракети системи ППО

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