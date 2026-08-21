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Німецькі спецслужби виявили сховок зі зброєю на околицях Берліна: слід веде до Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німецькі спецслужби виявили сховок зі зброєю на околицях Берліна: слід веде до Росії
Німецька розвідка запідозрила РФ у створенні сховку зі зброєю
фото: Reuters

Правоохоронці не стали вилучати зброю зі схованки та встановили за нею спостереження, сподіваючись вийти на можливих виконавців

Німецькі служби безпеки виявили професійно облаштовану схованку зі зброєю в лісовій місцевості на кордоні між Берліном і Бранденбургом. Слідство припускає, що її могли створити російські спецслужби для агентів, які мали здійснювати фізичні атаки на території Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tagesschau, яке наводить інформацію WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung.

Схованку виявили наприкінці минулого літа. За даними журналістів, вона була професійно облаштована. Джерела у службах безпеки повідомили, що всередині перебували два пістолети або револьвери.

Інформацію про сховок поліції передала внутрішня розвідка. За результатами розслідування Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) отримало підстави вважати, що йдеться про таємний сховок російських спецслужб – так звану «мертву поштову скриньку» з потенційно смертоносним вмістом.

За інформацією людей, обізнаних із ситуацією, зброю могли залишити для агентів, які за дорученням Москви мали проводити в Німеччині так звані «кінетичні операції». Цим терміном позначають фізичні напади, зокрема теракти.

Восени минулого року в Румунії затримали чоловіка, якого підозрюють у створенні цього сховку. Йому інкримінують підготовку серйозного акту насильства, що загрожує державі.

Після виявлення схованки німецькі правоохоронці вирішили не забирати зброю. Служби безпеки розраховували встановити можливих замовників операції або людей, які повинні були прийти по залишений арсенал. Для цього за місцем організували технічне спостереження.

Однак, за словами джерел, тепер сховок вважається «мертвим». Існує висока ймовірність, що причетні до операції особи дізналися про поліцейські заходи ще минулого року.

Експерти також припускають, що арешт у Румунії чоловіка, якого пов'язують зі створенням схованки, не залишився непоміченим російськими спецслужбами. Після його затримання використання сховку могло стати надто ризикованим.

Посольство Росії інформацію про можливу причетність російських спецслужб до схованки поки не коментувало.

Tagesschau зазначає, що німецькі органи безпеки вже кілька місяців попереджають про можливі плани російських спецслужб здійснювати теракти, зокрема на території Німеччини. Потенційними цілями можуть бути керівники підприємств оборонної промисловості та опозиціонери, які перебувають у вигнанні.

Саме Федеральне відомство з охорони конституції заявило, що зазвичай не коментує публічно питання, які стосуються можливих конкретних розвідувальних даних або оперативної діяльності.

Нагадаємо, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини відкрило гарячу лінію для людей, які втекли з авторитарних держав та продовжують зазнавати переслідувань уже після переїзду до Німеччини.

BfV закликало повідомляти про випадки стеження, залякування та репресій з боку агентів держав походження. Йдеться, зокрема, про людей, які залишили Росію, Китай та Іран. За даними спецслужби, в окремих випадках переслідування можуть включати спроби викрадення та навіть убивства.

Крім того, німецькі служби безпеки вважають Росію головним підозрюваним в атаці на український Ан-124 «Руслан» в аеропорту Лейпциг/Галле. Після аналізу обставин інциденту слідчі майже відкинули інші версії, хоча абсолютної впевненості у причетності Москви поки немає.

5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 виявили підозрілий предмет, який згодом виявився дроном. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського літака. Під час подальшого розслідування слідчі знайшли докази можливого російського сліду. Після аналізу матеріалів справи саме версія про причетність Росії стала головною для німецьких служб безпеки.

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Теги: росія Німеччина зброя

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