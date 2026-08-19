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НАТО оцінило загрозу можливих ударів Ірану по Європі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НАТО оцінило загрозу можливих ударів Ірану по Європі
НАТО заявило про готовність відбити можливі атаки Ірану
фото: ua.news

Альянс нагадав, чим закінчилися попередні спроби Ірану застосувати балістичні ракети

Північноатлантичний альянс заявив про готовність протистояти будь-яким загрозам після появи інформації про те, що Іран нібито розглядав можливість ударів по американських військових об'єктах у Європі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Представник НАТО прокоментував публікацію Financial Times, за даними якої Тегеран розглядав можливість розширення географії протистояння зі Сполученими Штатами у разі подальшої ескалації з боку президента США Дональда Трампа.

У НАТО у відповідь нагадали про ефективність протиповітряної оборони Альянсу під час попередніх атак. «Як показали події на початку цього року, коли системи ППО НАТО чотири рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли з Ірану в бік Туреччини, наша позиція в галузі стримування та оборони є міцною й ефективною», – заявив представник НАТО.

Він також додав, що Альянс «готовий протистояти будь-якій загрозі і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників».

За даними Financial Times, в Ірані почали розглядати можливі удари по американських об'єктах у країнах на південному сході Європи у разі додаткової ескалації з боку Сполучених Штатів. Такий сценарій у Тегерані нібито розглядали як спосіб підвищити ставки у протистоянні.

Однією з можливих цілей називали Болгарію. Минулого місяця країна дозволила використовувати авіабазу Безмер для заправки американських військових літаків. Також серед потенційних цілей згадували Кіпр, де у березні британську авіабазу вже атакував ударний безпілотник.

Як повідомлялося, Financial Times із посиланням на двох співрозмовників, близьких до іранської влади, написала, що Тегеран розглядав можливість ударів по американських військових об'єктах у Європі, якщо Вашингтон піде на подальшу ескалацію війни. За інформацією видання, іранські сили оцінювали можливість атак на американські об'єкти саме у країнах південно-східної Європи.

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Теги: НАТО Іран Європа

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