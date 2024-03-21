У Португалії новий прем'єр-міністр – уряд очолив правоцентрист

Португалія призначила свого нового прем’єр-міністра після того, як були оголошені остаточні результати виборів

51-річний юрист за освітою та досвідчений парламентарій змінив Антоніо Косту від Соціалістичної партії

Луїш Монтенегро, лідер правоцентристського опозиційного Демократичного альянсу Португалії, був призначений новим прем'єр-міністром Португалії після того, як його альянс переміг на нещодавніх парламентських виборах.

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Луїс Монтенегро призначений новим прем'єр-міністром Португалії. Це відбувається після того, як його правоцентристський альянс переміг на парламентських виборах на початку цього місяця, пише Le Monde.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза заявив у середу ввечері, що він призначив Луїса Монтенегро новим прем'єр-міністром.

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Португалія призначила свого нового прем’єр-міністра в середу після того, як були оголошені остаточні результати виборів 10 березня після підрахунку бюлетенів за кордоном.

51-річний юрист за освітою та досвідчений парламентарій змінив Антоніо Косту від Соціалістичної партії, який був при владі з 2015 року, але не мав стабільної парламентської більшості.

Інформацію оприлюднив Офіс президента через кілька хвилин після того, як Чорногорія, лідер опозиційного правоцентристського Демократичного альянсу Португалії, завершила зустріч з президентом.

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