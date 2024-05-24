Услід за Путіним у Білорусі приземлився літак Януковича

Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року,

Літак експрезидента-втікача приземлився в аеропорту Гомель

Сьогодні, 24 травня, літак українського експрезидента-втікача Віктора Януковича прилетів до білоруського Гомеля. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича. О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)», – йдеться в повідомленні.

Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року, додали там.

Раніше повідомлялось, що до Білорусі прибув російський диктатор Володимир Путін.

Раніше повідомлялося, що літак російського диктатора Володимира Путіна у четвер, 23 травня, прибув до Білорусі. 24 травня російський диктатор проведе переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Як повідомила російська пропагандистська агенція ТАСС, літак очільника Кремля вже приземлився в Мінську. Його зустрічав Лукашенко. Вказано, що Путін прибув до Білорусі з дводенним офіційним візитом.

Також відомо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що під час свого візиту до Білорусії має намір обговорити зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком участь білоруської сторони у навчаннях із нестратегічною ядерною зброєю.