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Вибори у США: завершено підрахунок голосів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вибори у США: завершено підрахунок голосів
Інавгурацію нового президента США відбудеться 20 січня
колаж: glavcom.ua

Республіканська партія, яку представляє Трамп, скоріше всього отримає більшість в обох палатах американського парламенту

У США завершився підрахунок голосів на виборах президента. Дональд Трамп здобув перемогу у всіх так званих «хитких» штатах. Про це повідомляє Reuters.

Дональд Трамп на президентських виборах у США отримав 312 голосів виборців. Водночас його конкурентка, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс від Демократичної партії – 226 голосів.

Трамп переміг у таких штатах, як Аризона, Мічиган, Пенсільванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин і Невада.

Карта президентських виборів у США

Зазначається, що Республіканська партія, яку представляє Трамп, скоріше всього отримає більшість в обох палатах американського парламенту – Сенаті та палаті представників. Внаслідок чого Трамп зможе максимально ефективно проводити свою політику.

Інавгурацію нового президента США відбудеться 20 січня.

До слова, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

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Теги: США вибори вибори у США президент Дональд Трамп Камала Гарріс

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