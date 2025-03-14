Відставка прем'єр-міністра Канади. Трюдо звернувся до громадян

Трюдо написав послання канадцям

Сьогодні, 14 березня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо піде у відставку після дев'яти років перебування на посаді. У своєму прощальному посту він висловив подяку канадцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Трюдо у Facebook.

«Дякую, Канада. Мерсі», – написав Трюдо.

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Нагадаємо, що раніше Джастін Трюдо, який вирішив піти у відставку після понад 9 років перебування на посаді прем'єр-міністра Канади, відзначився ефектним жестом. Він особисто виніс свій стілець з парламенту. Фото Трюдо зі стільцем розлетілося соцмережами.

Як повідомлялося, у січні цього року Джастін Трюдо оголосив про відставку на тлі падіння рейтингу та внутрішньопартійних відгуків.

9 березня Ліберальна партія обрала нового лідера, який обійме посаду прем'єр-міністра. Новим очільником канадського уряду стане Марк Карні – колишній голова Банку Канади та Банку Англії.

Щодо Джастіна Трюдо, то він у дописі з приводу відставки зауважив, що залишає посаду «з тією самою вірою в надію та наполегливу працю», яку він мав на початку.