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Відставка прем'єр-міністра Канади. Трюдо звернувся до громадян

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відставка прем'єр-міністра Канади. Трюдо звернувся до громадян
Джастін Трюдо написав новий пост у Facebook
фото: Reuters

Трюдо написав послання канадцям

Сьогодні, 14 березня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо піде у відставку після дев'яти років перебування на посаді. У своєму прощальному посту він висловив подяку канадцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Трюдо у Facebook.

«Дякую, Канада. Мерсі», – написав Трюдо.

Відставка прем'єр-міністра Канади. Трюдо звернувся до громадян фото 1
скріншот

Нагадаємо, що раніше Джастін Трюдо, який вирішив піти у відставку після понад 9 років перебування на посаді прем'єр-міністра Канади, відзначився ефектним жестом. Він особисто виніс свій стілець з парламенту. Фото Трюдо зі стільцем розлетілося соцмережами

Як повідомлялося, у січні цього року Джастін Трюдо оголосив про відставку на тлі падіння рейтингу та внутрішньопартійних відгуків.

9 березня Ліберальна партія обрала нового лідера, який обійме посаду прем'єр-міністра. Новим очільником канадського уряду стане Марк Карні – колишній голова Банку Канади та Банку Англії.

Щодо Джастіна Трюдо, то він у дописі з приводу відставки зауважив, що залишає посаду «з тією самою вірою в надію та наполегливу працю», яку він мав на початку.

Теги: Канада Джастін Трюдо політика Facebook відставка

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