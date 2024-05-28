Використання винищувачів F-16. Бельгія поставила Україні ультиматум

Як зазначено в безпековій угоді, Україна отримає від Бельгії 30 винищувачів F-16

Літаки F-16 та інше озброєння, яке передасть Бельгія, Україна зможе використовувати лише на своїй території

Три десятки винищувачів F-16, які Бельгія передасть Україні, можна буде використовувати тільки на українській території. Про це заявив очільник уряду Бельгії Александр Де Кроо.

За словами прем'єра, те саме обмеження стосуватиметься й іншого озброєння, яке бельгійська сторона надаватиме у межах безпекової угоди.

«Усе, що входить у нашу угоду, українська армія може використовувати на українській території», – сказав Де Кроо, зазначивши, що ці умови прописані у двосторонній безпековій угоді між Україною та Бельгією.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже 11 подібний договір для Києва. Документ охоплює щонайменше 977 млн євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

Угода гарантує Бельгії своєчасну безпекову допомогу, сучасну бронетехніку, техніку для задоволення потреб Військово-повітряних сил і ППО України, військово-морську безпеку, розмінування, участь у коаліції артилерійських боєприпасів і військову підготовку.

Документ також передбачає оборонне промислове співробітництво, підтримку української формули миру, посилення санкцій проти Росії, компенсацію збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів і відновлення економіки.

До слова, Бельгія готова надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.