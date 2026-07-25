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Дрони дісталися Єкатеринбурга: під ударом – склад Wildberries

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Дрони дісталися Єкатеринбурга: під ударом – склад Wildberries
Ще один склад Wildberries опинився під ударом дронів
Скриншот

Очевидці у мережі повідомили про пожежу після атаки та публікували кадри зі стовпом диму

Безпілотники атакували склад російського маркетплейсу Wildberries у Єкатеринбурзі уранці 25 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали. 

Відстань від України до Єкатеринбурга становить приблизно 1750 кілометрів. За даними російських пабліків, після атаки над складом здійнявся густий дим. У мережі також з'явилися відео пожежі. Крім того, один із безпілотників міг влучити у парковку. Офіційної інформації про наслідки атаки наразі немає. 

Дрони атакували склад Wildberries у Єкатеринбурзі

 

Водночас командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді зазначив, що до цього українські безпілотники вже атакували шість логістичних центрів Wildberries. Йдеться про склади:

  • в Електросталі (Московська область);
  • Краснодарі, Невинномиську (Ставропольський край);
  • Шушарах і Уткіній Заводі (Санкт-Петербург);
  • а також у тимчасово окупованому Сімферополі.

Нагадаємо, після атаки дронів на склад Wildberries у Краснодарі російські силовики затримали 19-річну місцеву жительку через відео пожежі, яке знайшли в її телефоні. Згодом її змусили записати відео з вибаченнями.

Раніше журнал The Economist писав, що серія українських ударів по складах Wildberries та інших об'єктах у глибині Росії дедалі більше впливає на настрої росіян. За даними видання, за пів року рівень задоволеності діями влади знизився більш ніж удвічі, а дедалі більше громадян вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.

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Теги: Wildberries росія росіяни пожежа

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