Дрони дісталися Єкатеринбурга: під ударом – склад Wildberries

Ще один склад Wildberries опинився під ударом дронів

Очевидці у мережі повідомили про пожежу після атаки та публікували кадри зі стовпом диму

Безпілотники атакували склад російського маркетплейсу Wildberries у Єкатеринбурзі уранці 25 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Відстань від України до Єкатеринбурга становить приблизно 1750 кілометрів. За даними російських пабліків, після атаки над складом здійнявся густий дим. У мережі також з'явилися відео пожежі. Крім того, один із безпілотників міг влучити у парковку. Офіційної інформації про наслідки атаки наразі немає.

Водночас командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді зазначив, що до цього українські безпілотники вже атакували шість логістичних центрів Wildberries. Йдеться про склади:

в Електросталі (Московська область);

Краснодарі, Невинномиську (Ставропольський край);

Шушарах і Уткіній Заводі (Санкт-Петербург);

а також у тимчасово окупованому Сімферополі.

Нагадаємо, після атаки дронів на склад Wildberries у Краснодарі російські силовики затримали 19-річну місцеву жительку через відео пожежі, яке знайшли в її телефоні. Згодом її змусили записати відео з вибаченнями.

Раніше журнал The Economist писав, що серія українських ударів по складах Wildberries та інших об'єктах у глибині Росії дедалі більше впливає на настрої росіян. За даними видання, за пів року рівень задоволеності діями влади знизився більш ніж удвічі, а дедалі більше громадян вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.