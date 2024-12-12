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Заборона протестувати проти низької зарплати. Одна з країн ЄС ухвалила жорсткий закон

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Заборона протестувати проти низької зарплати. Одна з країн ЄС ухвалила жорсткий закон
Уряд затвердив заходи жорсткої економії, аби утримати під контролем дефіцит бюджету
фото з відкритих джерел

Законопроєкт стосується лікарів. Вони останні роки вимагають підвищити зарплату  

Парламент Словаччини в середу схвалив законопроєкт, розроблений урядом прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який може фактично заборонити лікарям протестувати проти низької заробітної плати і змусити їх продовжувати працювати. Про це повідомляє AP.

Так, депутати 150-місцевої Національної ради ухвалили закон, який став відповіддю на погрози масових звільнень з боку понад 3 тис. лікарів з лікарень країни, які заявили, що підуть з роботи на початку наступного року.

Закон дає уряду право оголосити надзвичайний стан у випадку, якщо медична допомога може бути недоступною. Тоді лікарі будуть зобов'язані працювати, оскільки їхні заяви про звільнення не будуть прийняті. Відмова від роботи може призвести до тюремного ув'язнення. Цей захід покликаний запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

Надзвичайні заходи можуть тривати до 120 днів.

Міністр охорони здоров'я Каміл Шашко під час парламентських дебатів заявив, що сподівається, що «він ніколи не буде змушений використовувати цей інструмент», проти якого рішуче виступають профспілки, що представляють лікарів.

Лікарі протестували проти того, що уряд не обговорив з ними скорочення плану на 2022 рік, спрямованого на підвищення їхніх зарплат протягом наступних двох років. Скорочення є частиною заходів жорсткої економії, затверджених урядом, щоб утримати під контролем зростаючий дефіцит бюджету.

Нагадаємо, тисячі протестувальників зібралися в столиці Словаччини, щоб виступити проти політики популістського прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє Аssociated Рress.

Протест об’єднав опозицію, включно з ліберальною «Прогресивною Словаччиною», пробізнесовою «Свободою та Солідарністю» та консервативними християнськими демократами, які всі заявили, що Фіцо є загрозою для демократії.

Раніше стало відомо, що Фіцо обурився через план перемоги Зеленського та назвав його нереалістичним.

До слова, відомі громадські діячі, письменники, науковці та журналісти Словаччини виступили з протестом проти участі прем’єра Роберта Фіцо в програмі телеканалу «Россия 1». Автори петиції закликають прем’єра усвідомити, що «Словацька Республіка не є його власністю» і що Фіцо «має лише обмежений мандат на керівництво країною».

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Теги: закон надзвичайний стан россия звільнення погрози законопроєкт

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