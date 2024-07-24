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Закон про іноагентів. Євросоюз застеріг Словаччину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Закон про іноагентів. Євросоюз застеріг Словаччину
Якщо уряд Словаччини ухвалить закон, який обмежує діяльність неурядових організацій та ЗМІ, то Єврокомісія розпочне процедуру порушення
фото з відкритих джерел

Словацький законопроєкт нагадує ініціативи боротьби з іноагентами

Європейська комісія пообіцяла негайно розпочати юридичні заходи, якщо уряд Словаччини ухвалить закон, який обмежує діяльність неурядових організацій та ЗМІ. Про це заявила віцепрезидент Європейської комісії Вера Юрова, повідомляє Reuters.

Юрова розповіла, що була в Братиславі та говорила про ініційований урядом Словаччини законопроєкт, який нагадує ініціативи боротьби з іноагентами.

«Я була дуже чіткою. Якщо ви підете за угорським прикладом щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру порушення (законодавства ЄС – «Главком»), тому що у нас вже є рішення суду», – сказала вона.

У 2017 році Угорщина прийняла подібний закон про неурядові організації, що фінансуються з-за кордону, але скасувала його у 2021 році після того, як Європейський суд визнав його незаконним.

Як повідомлялося, парламент Грузії ухвалив закон про іноагентів, який офіційно називається «Про прозорість іноземного впливу». Через чотири дні президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на документ, наголосивши, що він «повністю повторює дух російського закону», а його зміст є неконституційним. Парламент 28 травня подолав президентське вето, остаточно затвердивши закон.

Згідно з документом, із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організації, які проводять інтереси іноземної сили.

Закон розкритикували США та європейські країни. Сполучені Штати вирішили відкласти на невизначений термін спільні військові навчання із Грузією Noble Partner через перегляд двосторонніх відносин.

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Теги: Європейський союз Словаччина іноагент закон Єврокомісія

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