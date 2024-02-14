«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим

Українки розчулили мережу щемливими листуваннями з коханими та близькими людьми, які загинули на фронті від російської агресії

Українки діляться повідомленнями, які писали своїм загиблим друзям, коханим та рідним, коли ще не знали про їхню загибель. Усе почалося з допису дівчини Катерини Маліновської, яка втратила на війні коханого Костю. Її непрочитані повідомлення побачила дівчина загиблого військового льотчика Джуса (Андрія Пільщикова) Меланія Подоляк. Вона також вирішила поділитися останніми повідомленнями, які надіслала коханому.

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«Так виглядає, що рефлекс у всіх однаковий з першої хвилини… Ось чому важливо говорити і ділитись болем. В такі моменти ти розумієш, що в тебе нормальна реакція була, і ти не здуріла», – додала Подоляк.

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Побачила сьогодні пост пані Каті, яка втратила на війні свого Костю.



Так виглядає, що рефлекс у всіх однаковий з першої хвилини…



Ось чому важливо говорити і ділитись болем. В такі моменти ти розумієш, що в тебе нормальна реакція була, і ти не здуріла. pic.twitter.com/SaRiY2O5UR — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) February 12, 2024

У коментарях інші українки почали поширювати свої непрочитані послання до друзів, батьків та коханих.

Повідомлення залишаться непрочитаними назавжди. Рідні загиблих не вірили, що їхні близькі загинули на фронті.

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Деякі писали про нездійснені мрії, інші згадували обіцянки повернутися. У деяких залишилися діти, які вже ніколи не побачать своїх татусів живими.

Жінки підтримують одна одну щирими словами та співчувають. Кожна з них дивується, наскільки схожі почуття вони переживали після того, як зв’язок з коханою людиною зник.

Щемливі повідомлення розчулюють до сліз. Деякі жінки у повідомленнях продовжують розповідати загиблим про свої справи, намагаючись полегшити свій біль та зберігаючи надію, що сталася помилка й рідна людина все ж вийде на зв'язок.

Зауважимо, тренд став популярним напередодні Дня закоханих. За цим святом ховається безліч історій, які зберігають в собі не тільки теплі почуття, але й справжні випробування, де кохання переплітається з військовими реаліями. Серця наших захисників та захисниць б'ється в такт важких випробувань, а любов стає великим порятунком в їхньому житті. Проте військові, попри відстань, небезпеку та випробування, знаходять сили й приводи віддано кохати. «Главком» розповів десять зворушливих й приголомшливих історій про війну та кохання.