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«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим
Щемливі повідомлення важко прочитати без сліз
фото: скрін з соцмереж

Українки розчулили мережу щемливими листуваннями з коханими та близькими людьми, які загинули на фронті від російської агресії 

Українки діляться повідомленнями, які писали своїм загиблим друзям, коханим та рідним, коли ще не знали про їхню загибель. Усе почалося з допису дівчини Катерини Маліновської, яка втратила на війні коханого Костю. Її непрочитані повідомлення побачила дівчина загиблого військового льотчика Джуса (Андрія Пільщикова) Меланія Подоляк. Вона також вирішила поділитися останніми повідомленнями, які надіслала коханому.

«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 1

«Так виглядає, що рефлекс у всіх однаковий з першої хвилини… Ось чому важливо говорити і ділитись болем. В такі моменти ти розумієш, що в тебе нормальна реакція була, і ти не здуріла», – додала Подоляк.

«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 2

У коментарях інші українки почали поширювати свої непрочитані послання до друзів, батьків та коханих.

«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 3
«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 4

Повідомлення залишаться непрочитаними назавжди. Рідні загиблих не вірили, що їхні близькі загинули на фронті.

«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 5
«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 6

Деякі писали про нездійснені мрії, інші згадували обіцянки повернутися. У деяких залишилися діти, які вже ніколи не побачать своїх татусів живими.

«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 7
«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 8

Жінки підтримують одна одну щирими словами та співчувають. Кожна з них дивується, наскільки схожі почуття вони переживали після того, як зв’язок з коханою людиною зник.

«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 9
«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 10

Щемливі повідомлення розчулюють до сліз. Деякі жінки у повідомленнях продовжують розповідати загиблим про свої справи, намагаючись полегшити свій біль та зберігаючи надію, що сталася помилка й рідна людина все ж вийде на зв'язок.

«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 11
«Ти мені обіцяв трьох дітей». Вдови військових показали останні повідомлення коханим фото 12

Зауважимо, тренд став популярним напередодні Дня закоханих. За цим святом ховається безліч історій, які зберігають в собі не тільки теплі почуття, але й справжні випробування, де кохання переплітається з військовими реаліями. Серця наших захисників та захисниць б'ється в такт важких випробувань, а любов стає великим порятунком в їхньому житті. Проте військові, попри відстань, небезпеку та випробування, знаходять сили й приводи віддано кохати. «Главком» розповів десять зворушливих й приголомшливих історій про війну та кохання.

Теги: смерть військові

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