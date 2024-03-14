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Зустріч Веймарського трикутника у Берліні буде присвячена Україні: Шольц розкрив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зустріч Веймарського трикутника у Берліні буде присвячена Україні: Шольц розкрив деталі
Шольц наголосив, що для трьох країн ЄС важливо зібратися разом хоча б тому, що Росія веде агресивну війну проти України
фото: polskieradio.pl

Олаф Шольц: «Ми повинні зробити все можливе, щоб організувати якомога більше підтримки для України»

Зустріч Веймарського трикутника в Берліні, яка відбудеться в п'ятницю, буде присвячена насамперед допомозі Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє BR24.

«Добре, що ми збираємося разом у Веймарському трикутнику в цей час», – заявив він.

Шольц додав, що для трьох країн ЄС важливо зібратися разом хоча б тому, що Росія веде агресивну війну проти України. «Ми повинні зробити все можливе, щоб організувати якомога більше підтримки для України. Чи достатньо боєприпасів? Чи достатньо артилерії? Чи достатньо протиповітряної оборони?» – заявив Шольц.

При цьому канцлер ще раз спростував враження про розрив із Макроном. «У нас з Еммануелем Макроном дуже хороші особисті стосунки, я б назвав їх дуже дружніми», – підкреслив Шольц.

Веймарський трикутник – це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, що виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко дискутуються питання щодо України.

Нагадаємо, 15 березня президент Франції Емманюель Макрон відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб зменшити напруженість навколо України. До зустрічі долучиться прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.Зазначається, що лідери планують, що ця зустріч має стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності щодо України перейшли у відкриту ворожнечу. Це буде перша зустріч у рамках «Веймарського трикутника», формату діалогу між трьома країнами, відтоді як Туск знову став прем'єр-міністром Польщі. 

Читайте також: «Веймарський трикутник» зробив заяву щодо підтримки України
Теги: Олаф Шольц Франція Еммануель Макрон Німеччина

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