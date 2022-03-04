Чому Росія гарантовано програє війну в Україні

Російську владу ніхто не сприйматиме в Україні

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Россия проиграет. Без вариантов. Гарантированно. За это, кстати, мы должны благодарить Дрезденский филиал КГБ СССР.

Почему? Ок, давайте на пальцах.

Все то, что Путин делает сейчас – ему надо было делать в 2014. Вот если бы он тогда не раздал оружие утыркам и наркоманам, которые начали творить ад на подвалах, а ввел в Украину «армию-освободительницу» – вот так, как хотел в этот раз, как на параде, колоннами и с цветами – то тогда у него был бы шанс получить и Мариуполь, и Николаев, и Херсон, и Одессу, и Харьков, и Днепр, и коридор от Ростова до Приднестровья, и Новороссию с бубликами и пряниками.

Санкции он получил бы совершенно точно меньшие, чем сейчас.

И много-много крайней озабоченности.

Но война предельно прагматична. Она работает по результату. Если по результату полстраны захвачено – так оно захвачено. И Запад, кроме озабоченности, рыпаться больше не будет. Никто не станет помогать отбивать назад. Ядерной войны нет, вот вам санкции, так нельзя, ай-яй-яй, проехали и поехали дальше.

Можно было ввести армию, играться в вежливых человечков, строго-настрого запретить мародерства, грабежи и репрессии, устроить оккупированным территориям режим максимального благоприятствования, раздать по сто баксов – и особых волнений бы не было.

И назначать своих гауляйтеров. Которые опирались бы на примерно так треть, а то и половину, своего населения. Которое тогда, на тот момент, даже если и не поддерживало Россию, то относилось вполне себе индифферентно.

Да, по пять-десять тысяч безоружных патриотов в каждом городе стали бы оказывать сопротивление, как это было в Донецке, но их можно было бы задавить как раз силами коллаборантов, не вмешивая в это дело армию, и петь песню про гражданскую войну на весь мир.

И мир бы схавал.

Потому что, еще раз, война предельно прагматична.

Так вот. Самое главное в этой схеме, основное, вот прям базовый пункт, без которого невозможно ничего – это именно коллаборантская поддержка. Часть населения, на которую можно опереться. Ну или которая как минимум не будет оказывать сопротивления.

Связи между Украиной и Россией тогда были настолько сильными, что две страны практически проросли друг в друга, телевизор вещал на всю территорию страны, Путина считал сильным лидером и настоящим мужиком чуть не каждый второй на Востоке – в общем, все плюсы тебе в карман.

Но не таков полковник КГБ. Высшая школа сделала свое дело. Надо втихушку, надо быть самым хитровыделанным, надо бочком-бочком и рожу кирпичом, надо делать вид, что это не мы, раздать оружие всякой швали, кидать в подвалы всех подряд, и наших, и ваших, и показать уже каждому украинцу, что такое русский мир. Чтобы даже до самой упоротой ваты дошло.

Восемь лет. Восемь лет взращивать бандеровцев. Вырастить их сорок миллионов. Насытить их «Джавелинами» и «Стингерами».

А потом пойти их освобождать. От них же.

Да ты чертов гений, парень!

Они, кстати, реально думали, что это будет операция по освобождению – и готовили операцию именно по освобождению. Когда надо было готовить операцию по захвату.

К сожалению, Путин, безусловно, долбо*б – но долбо*б обучаемый. Он умеет делать выводы. И перестраивать стратегию.

Сейчас они отдуплят, наконец, что никакого освобождения не будет – и перейдут к завоеванию.

Но.

А, нет, чтоб два раза не вставать. Говорят, что он реально хотел девятого мая на красной площади провести колонну пленных бандеровцев. То есть, мужик кукушкой совсем уехал.

И еще говорят, что Ванга – не Дед, а та, слепая, упоротая которая, любительница России – говорила про «день пяти двоек». В пророчестве, которое еще в 2020 году озвучил на первом канале кум Ванги Сергей Косторной, который хранит и изучает ее записи, говорится, что «Черным пеплом на день пяти двоек покроет небо». Некоторые толкователи связывают страшное явление с последствиями падения крупного астероида на землю, другие – с началом новой мировой войны, в которой применят атомное оружие. После катастрофы Ванга предрекала, что люди 6 месяцев могут не видеть солнца. Но будут и хорошие моменты. Ясновидящая Ванга говорила о том, что в новом году лидеры двух государств пожмут друг другу руки и в состав России вернутся некоторые славянские державы.

Вот это вот про «славянские державы» даже я помню. Даже до меня это долетало.

Так что я совсем не удивлюсь, когда после открытия архивов оккупационной американской властью, мы выясним, что Путин начал войну, опираясь исключительно на слова полоумной упоротой бабки.

Да, так вот. Сейчас они отдуплят, что начинать войну по предсказаниям слепой старухи- это была так себе затея. И перейдут к операции по завоеванию.

И, может быть, даже, заметя там полмиллиона ватников и посадив их на сто тысяч танков, добьются каких-то результатов.

Предположим.

Что дальше?

Ну, окей. Хорошо. Вот, захватили вы Херсон.

И?

Ну, что вы будете делать дальше, парни? Назначите свою администрацию? Ок. Сто человек, допустим, вы найдете. Дальше-то что?

Когда их передовые части вошли в Херсон – они просто тупо встали около театра – и просто не знали, что делать дальше. Потому что дальше делать действительно нечего. Потому что стратегия была – сейчас из ОГА к нам выбегут счастливые освобожденные с цветами, и мы будем проосто стоять, и смотреть, как они перенастраивают свою жизнь.

Но выбижали совсем не счастливые. И совсем не с цветами. И им пришлось на ОГА вместо флага вешать растяжки.

Вы не сможете контролировать город. Ваши законы будут в лучшем случае саботироваться. Никто вашу власть не примет.

Это в лучшем случае.

А в реальности – вы столкнетесь с партизанским движением.

Везде.

В каждом городе. По всей стране. Ночами. Вооруженные берданками и коктейлями Молотова – это только поначалу, потом будут и «Джавелины» – мужики будут жечь ваши администрации. Ваши колонны. Ваши железные дороги. И вообще все.

И их будет много. Очень много. Больше, чем вас.

Это та реальность, которая будет ждать оккупантов на захваченных территориях будь где.

Что бы вы ни захватили.

Вас там будут жечь.

Потому что выиграть партизанскую войну у страны, в которой ты воюешь не с властью, а с нацией, и где теперь сорок миллионов бандеровцев – невозможно. Это просто невозможно.

Это не удавалось еще никому. Ни Гитлеру в России. Ни американцам во Вьетнаме. Ни русским в Афганистане. Ни тем же американцам в том же Афганистане – хотя в обоих последних случаях у них было и коллаборантское правительство, и Царандой, и несопоставимое военное преимущество.

В случае же с Украиной – есть еще и ЗСУ.

Ну, ок, допустим – просто допустим – что они захватили Херсон, Мариуполь, Харьков и Запорожье.

Для того, чтобы их просто контролировать, им понадобятся десятки тысяч военных. Потому что как только военные уйдут – все вернется на круги своя.

Плюс, им придется охранять эти города от ЗСУ. Значит, нужна будет линия фронта. Вот прям настоящая линия фронта – и уже на сотни километров.

Плюс будет такое партизанское движение, что никакой Беловежской пуще не снилось.

Плюс поддержка всего мира. Оружие, деньги и вообще что угодно еще.

Плюс адовы санкции и, в короткой уже перспективе, введение карточек на картошку и капусту.

Плюс де факто нефтяное и газовое эмбарго.

Полное обнищание, обрушение экономики, военное положение, частичная мобилизация – иначе никак – поток гробов, нарастание напряжения…

Ну, по-моему, перспектива вырисовывается вполне себе четкая. Спросите у аятолл. Хомейни вам в помощь.

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Джерело: блог Аркадія Бабченка

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