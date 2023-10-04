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«Шторм-Z» – штрафбат Росії

glavcom.ua
Один із завербованих в'язнів повідомив, що, наприклад, у липневих боях під Бахмутом з його групи у 120 осіб залишилося лише 15 бойовиків
фото з відкритих джерел

Міноборони РФ ніколи офіційно не визнавало існування підрозділів «Шторм-Z»

Після того, як в Росії було визнано, що кадировському загороджувальному загону «Ахмат» «доводиться стусанами заганяти солдатів на поле бою», вже нікого не здивує й наявність штрафбатів.

Йдеться про підрозділ «Шторм-Z», відправкою в який лякають усіх окупантів, які чимось завинили.

«Шторм-Z» – штрафбат Росії фото 1

Насправді, ще 29 вересня Путін згадував засуджених, які воюють у російській армії. На зустрічі з невеликою групою військових він сказав, що йому відомо про двох колишніх ув'язнених, які загинули у бою: «Вони віддали своє життя за Батьківщину і повністю зняли з себе провину»

При цьому Міноборони РФ ніколи офіційно не визнавало існування підрозділів «Шторм-Z».

Хоча про них було відомо ще у квітні, коли вдалося захопити документи, які детально описують вербування та формування в місцях позбавлення волі. У липні видання The Insider опублікувало свідчення сестри зека, який потрапив до «Шторм-Z» з деталями про проходження служби.

І ось 3 жовтня агентство Reuters, з посиланням на 13 співрозмовників, зокрема, п'ятьох військових РФ, повідомило, що штат таких підрозділів становить 100-150 осіб, і вони є частиною регулярної армії РФ.

Співрозмовники видання підтверджують, що лише незначна кількість «штормовиків» залишаються живими. Один із завербованих в'язнів повідомив, що, наприклад, у липневих боях під Бахмутом з його групи у 120 осіб залишилося лише 15 бойовиків.

Основними причинами відправки військових у «Шторм» є вживання ними алкоголю, наркотичних речовин або відмова від виконання наказів командування.

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Теги: окупанти Міноборони РФ путін

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