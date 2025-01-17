У двох країнах Європи суттєво скоротилися запаси газу – GIE

У Франції та Нідерландах запаси газу уже нижче 50%

Запаси газу у Франції та Нідерландах впали нижче 50%, випливає із даних Gas Infrastructure Europe (GIE). Зазначається, що це найменші показники серед усіх країн Євросоюзу.

За даними GIE, станом на 15 січня газові сховища у Франції були заповнені на 49,24%, а Нідерланди – на 47,58%. Водночас найбільше газом заповнені сховища у Португалії (майже 100%), Швеції (88,04%) та Іспанії (77,48%).

Раніше газета Politico повідомила, що Євросоюз закуповує російський газ рекордними темпами, незважаючи на зупинку транзиту палива через Україну. За даними газети, за першу половину січня близько 30 країн ЄС імпортували понад 837 тис. тонн ЗПГ із РФ. При цьому 2024 року за той же період держави об'єднання закупили 760,1 тис. тонн газу.

До слова, Російська Федерація закуповуватиме в Європі газ, аби постачати його невизнаному Придністров’ю після припинення транзиту газу через Україну. Росія незабаром передасть Придністров'ю газ в якості гуманітарної допомоги.