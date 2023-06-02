Що не так з оповіщеннями про повітряні тривоги

Це не ок, коли в нас однакові позначення мапи та однакові сповіщення на всі випадки життя

У продовження вчорашньої теми про потребу зміни протоколів щодо поведінки при обстрілах у Києві (те, що пропонує Максим Стріха). Важливий розділ – оповіщення про повітряні тривоги (їх потрібно міняти).

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Перше

Це не ок, коли в нас однакові позначення мапи та однакові сповіщення на всі випадки життя – і тоді, коли звідкись занесло повітряну кульку, і тоді, коли з Росії через всі області зі швидкістю «жигуля» підкатують шахеди, і на крилаті ракети, і на балістичні.

Обіцяні сповіщення-ревуни ДСНС (пам'ятаєте, як їх тестували?) на особливі випадки чомусь так і не працюють. Немає і розхваленої ізраїльської системи. Натомість для більшості людей усі тривоги однакові, і загроза однаково розмивається. Часто – ігнорується, коли цього робити не варто.

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Ось чому на мапі чи в офіційних додатках/каналах варто уточнювати, з чим пов'язана повітряна тривога і який лаг підльотного часу. Хоча б приблизний.

Чи це три години, як на шахеди, чи півтори години, як на крилаті ракети з Каспію чи ЧФ (тоді цілком можна встигнути в укриття).

Чи це 5 хвилин – балістика з Брянської області, як 1 червня (тоді більшість жителів того ж Києва в укриття не встигнуть, а на вулицях їх чекатиме більша небезпека від уламків, ніж на середніх поверхах багатоповерхівок).

Друге

Для такого інформування потрібно обрати визначений офіційний телеграм-канал (крім мапи тривог із додатковими позначками).

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На жаль, саме лапотний телеграм став основним месенджером цієї війни.

Офіційні структури, які вчать медіаграмотності та інформаційній гігієні, радять не мати справ із тєлєгою. Але там присутні всі органи влади. А деякі офіційні структури чи посадові особи проводять важливу комунікацію лише через телеграм (ті самі голови ОВА, наприклад).

Незбагненно, але склалося так, що для шарящих людей джерелами інформації про походження та напрямок повітряної загрози стали анонімні телеграм-канали. Ті, від яких, по ідеї, слід триматися подалі, бо то може бути гуzня і провокації.

Але ж ви в курсі, що і кієвчатам, і львів'ятам всю правду про ракети розказує Николаевскій Ваньок (кажуть, це комунікатори Кіма, але це не точно) і Монітор. Раніше це були також білоруси з Гаюна.

Очевидно, що та сама інформація є в української розвідки – і напевно, навіть походить від неї. Чому держава і військове командування не хочуть очолити правдиве інформування, а виставляють наперед прикольних, але мутних російськомовних «ваньків» – незбагненно.

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Можливо, якісь пояснення для цього існують. Зокрема, пов'язані з тим, що держава не хоче брати на себе відповідальність за те, що «мудрий» нарід, як завжди, може все зрозуміти по-своєму. Але ніхто й не казав, що буде легко. Дохідливо пояснити складні речі, а не годувати простими рішеннями і патокою – це завдання відповідальних державців.

Ну ж бо, полемізуймо і про це, київчата.