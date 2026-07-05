Як США святкували День незалежності: яскраві фото та відео

Попри складні погодні умови, Америка відсвяткувала 250-річчя незалежності з рекордним розмахом

Сполучені Штати Америки у суботу, 4 липня, відзначили ювілейний День незалежності – 250 років із дня ухвалення Декларації незалежності у 1776 році. Святкування, яке отримало офіційну назву Semiquincentennial, охопило всю країну: від традиційних парадів і концертів до авіашоу та масштабних феєрверків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times, Reuters, Associated Press та Financial Times.

Більшість американців святкували День незалежності традиційно – із барбекю, родинними зустрічами, поїздками, парадами та вечірніми салютами. Водночас опитування Reuters/Ipsos показало, що не всі жителі США сприймають 250-річний ювілей як виняткову історичну подію, що відображає різні настрої в американському суспільстві.

Вашингтон став центром святкувань

Головні урочистості відбулися у столиці США. На Національній алеї (National Mall) організували великий національний ярмарок (Great American State Fair), офіційну фан-зону ФІФА для вболівальників Чемпіонату світу з футболу, авіаційні демонстрації та вечірню програму «Салют Америці».

Феєрверк під час святкування Дня незалежності «Салют Америці» на Національній алеї у Вашингтоні, округ Колумбія фото: Getty Images

Через спеку організатори заздалегідь рекомендували відвідувачам користуватися безкоштовними пунктами з питною водою.

Негода ледь не зірвала урочистості

Святкування у Вашингтоні ускладнила сильна негода. Через штормове попередження влада більш ніж на дві години евакуювала людей із Національної алеї.

Після покращення погодних умов відвідувачі повернулися на головний майданчик, і святкова програма продовжилася.

У різних регіонах країни погодні умови також вплинули на перебіг святкувань. Через високий ризик лісових пожеж у низці західних штатів скасували феєрверки, тоді як небезпечно висока температура повітря змусила організаторів змінити або скоротити частину заходів на східному узбережжі.

Промова Трампа

Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації після повернення людей на Національній алеї у Вашингтоні. На початку виступу він подякував присутнім за те, що вони повернулися на святкування після евакуації.

Президент Дональд Трамп та члени його родини (зліва направо) Дональд Трамп-молодший, Кай Трамп та Меланія Трамп сидять на оглядовому майданчику під час святкування Дня Незалежності США «Салют 250» фото: Getty Images

У 35-хвилинній промові Трамп назвав американську республіку «найвищим досягненням в історії людства» та заявив, що Сполучені Штати є «найдивовижнішою нацією, яка коли-небудь існувала».

Кай Трамп та президент США Дональд Трамп спостерігають за феєрверком під час святкування Дня незалежності «Салют Америці» на Національній алеї у Вашингтоні, округ Колумбія фото: Getty Images

Президент також використав виступ для політичних заяв. Зокрема, він розкритикував своїх опонентів, назвавши їх «комуністами», а також закликав Конгрес ухвалити закон про обов'язкову перевірку особи виборців, який досі не був схвалений законодавцями.

Масштабне піротехнічне шоу

Після завершення промови відбулося масштабне піротехнічне шоу, яке Білий дім назвав «найбільшим піротехнічним шоу в історії світу».

За планом організаторів, протягом 40 хвилин було запущено понад 850 тис. феєрверків, що значно перевищувало масштаби попередніх святкувань Дня незалежності. Напередодні Служба національних парків попереджала, що після такого шоу над центром Вашингтона протягом кількох годин може зберігатися небезпечне задимлення.

9 фото На весь екран















За планом організаторів, протягом 40 хвилин було запущено понад 850 тис. феєрверків, що значно перевищувало масштаби попередніх святкувань Дня незалежності США фото: Getty Images

На початку шоу небо освітили великі червоно-біло-сині залпи, однак під час фіналу густий дим і легкий дощ майже повністю приховали феєрверки, а видовище доповнювали блискавки.

Як святкували в інших містах

Святкові заходи пройшли по всій країні. Так, у Філадельфії опівдні задзвонили дзвони на честь голосування Континентального конгресу за Декларацію незалежності у 1776 році, а історичні реконструктори в одностроях колоніальної доби пройшли територією Independence Mall.

У Нью-Йорку річкою Гудзон пройшла флотилія історичних вітрильників. Один із кораблів перевозив примірник газети Boston Gazette від 22 липня 1776 року, у якій було надруковано повний текст Декларації незалежності.

У Шарлотсвіллі (штат Вірджинія) 75 людей із різних країн світу стали громадянами США під час урочистої церемонії натуралізації в Монтічелло – маєтку автора Декларації незалежності Томаса Джефферсона.

У Лос-Анджелесі сотні людей зібралися в одному з міських парків на святкування Дня незалежності, яке, за задумом організаторів, мало тривати протягом усього святкового вікенду.

Інцидент під час святкувань у Нью-Йорку

Під час святкового феєрверку в Нью-Йорку сталася пожежа на Бруклінському мосту. За інформацією місцевої влади, займання оперативно ліквідували. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати з 250-річчям та подякував американцям за підтримку України у боротьбі проти повномасштабної війни Росії, окремо згадавши про системи ППО Patriot, які надійно захищають життя українців.

Нагадаємо, співачка Бейонсе після дворічної паузи представила нову пісню Morning Dew (Donk), приурочивши реліз до Дня незалежності США.