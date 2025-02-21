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«Наша спільна мета залишається чіткою». Зеленський поговорив з Дудою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Наша спільна мета залишається чіткою». Зеленський поговорив з Дудою
Зеленський подякував Польщі за підтримку України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент України поінформував польського колегу про розмову з американською стороною

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Польщі Анджеєм Дудою. Політики обговорили поточні події та майбутні кроки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Наша спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії», – каже він.

Глава нашої держави наголосив, що Україна глибоко цінує підтримку польського народу й ніколи не забуде, як багато Польща зробила для спільного майбутнього.

Зеленський розповів про поточний діалог з американською стороною. «Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч із нами. Міцний і тривалий мир може бути досягнутий лише завдяки єдності», – вважає український президент.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися. За його словами тепер це є частиною політики Сполучених Штатів Америки. Віцепрезидент погодився зі словами Трампа щодо України, що війна повинна закінчитися. Проте, за його словами, зараз політика США вимагає проведення в Україні виборів.

До слова, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зробив першу заяву після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

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Теги: президент Володимир Зеленський Анджей Дуда США

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