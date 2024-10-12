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Військовий розповів про бої ЗСУ на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військовий розповів про бої ЗСУ на Курщині
На Курщині тривають жорсткі бої
фото з відкритих джерел

Противник поводить себе в Курській області так само, як і на українському Донбасі

Ситуація у Курській області наразі жорстка, там тривають серйозні активні бої. Про це у інтерв’ю Олексію Гомону розповів політолог, військовослужбовець Кирило Сазонов, який у складі тактичного підрозділу «Грім» перебуває на Курщині.

«Противник поводить себе тут так, як він діяв на українському Донбасі. Є спроби механізованих штурмів, тобто йде на бронетехніці якийсь десант. Але в основному це не дає результатів, тому працюють вони вже за традиційною схемою – КАБами просто зносять ущент свої населені пункти. Руйнують навіть не до цегли, а до щебеню», – пояснює Кирило Сазонов.

За словами військовослужбовця, росіяни поводять себе так, ніби на цій території немає мирного населення. Тож тут працює артилерія, дронии, падають КАБи, залишаючи після себе випалену землю.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації розповів про хід операції ЗСУ на Курщині.

Як відомо, російські сили мають на меті витіснити українські війська з Курської області до того, як погані погодні умови восени та на початку зими почнуть обмежувати маневр на полі бою.

Українські офіційні особи раніше зазначали, що війська РФ активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезон дощів зробить ґрунт багнистим.

Цілком імовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля з відвоювання усієї Курської області. Кілька російських джерел повідомили про початок із 11 жовтня періоду обмеженої багнистості місцевості.

Нагадаємо, Росія перекинула близько 50 тис. військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні. До слова, росіяни стягнули велику кількість живої сили та техніки в Курській області та невпинно атакують українські позиції.

Як повідомлялося, 12 жовтня в російському місті Курчатов пролунав сильний вибух. За попередніми даними, це сталося внаслідок удару безпілотників, що призвело до детонації боєприпасів неподалік від Курської АЕС.

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Теги: вибух росія населення десант росіяни

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