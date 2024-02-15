Посол США відреагувала на ракетну атаку РФ

Бріджит Брінк подякувала силам ППО за захист українського неба

Чергова масована ракетна атака Росії демонструє необхідність термінової допомоги Україні. Про це написала посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х (Twitter).

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«Повітряні тривоги сьогодні з 5:00 ранку в Києві та по всій Україні. Вже о 6:15 було чутно, як у столиці працює протиповітряна оборона – дякую вам, відважні захисники!», – йдеться у повідомленні.

За словами Бріджит Брінк, це вкотре доводить нагальну необхідность надання підтримки Україні вже зараз.

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Нагадаємо, вранці у четвер Росія запустила дві хвилі ракет по Україні. Зокрема на Київ ракети заходили з різних напрямків.

Стало відомо, що Трамп буде домагатися переговорів України з РФ у разі перемоги на виборах.

Один з радників потенційного кандидата від республіканців вказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може стимулювати переговорний процес з Україною, тоді як можливе збільшення американської допомоги може вплинути на Росію, змусивши її до більш агресивних дій у відповідь.

За словами джерел видання, радники Трампа обговорюють питання про те, як «посадити за стіл переговорів» президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Один із радників зазначив, що обіцянки припинити надання військової допомоги Києву, можуть підштовхнути Київ розпочати переговори з агресором.