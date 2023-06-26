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«Підкреслив розбіжності у владі РФ». Макрон висловився про бунт Пригожина

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Підкреслив розбіжності у владі РФ». Макрон висловився про бунт Пригожина
Президент Франції Еммануель Макрон
фото з відкритих джерел

Президент Франції зазначив, що останні події в Росії виправдовують підтримку, яку українці отримують задля опору

Переворот у Росії, який здійснив засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, показав, що в «російському таборі існує розкол». Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Provence.

«Я стежив за подіями годину за годиною, підтримуючи зв'язок з основними партнерами Франції», - заявив він.

Макрон вважає, що ситуація показала крихкість російської армії, а також її допоміжних сил, таких як ПВК «Вагнера».

«Це повинно змусити нас бути надзвичайно пильними і повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі», – наголосив французький президент.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО треба буде зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для глави ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. 

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав спробу повстання лідера ПВК «Вагнера»​​Євгена Пригожина першим кроком у демонтажі режиму президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що попри те, що командир ПВК «Вагнера» Євген Пригожин таки й не дійшов до Москви він зміг показати, що монополії на насильство більше немає. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін знав про підготовку заколоту очільника «вагнерівців» Євгена Пригожина «більш, ніж за добу». 

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Теги: Білорусь путін Еммануель Макрон ПВК Вагнера Євген Пригожин

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