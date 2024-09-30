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Байден говоритиме з Нетаньягу, аби уникнути тотальної війни на Близькому Сході

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден говоритиме з Нетаньягу, аби уникнути тотальної війни на Близькому Сході
Ізраїль повідомив США про операцію в Бейруті, лише після того, як вона вже почалася
фото з відкритих джерел

Зустріч Байдена та Нетаньягу відбудеться через ліквідацію Ізраїлем лідера «Хезболли» Хасана Насралли

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що поговорить з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу найближчим часом, оскільки напруженість на Близькому Сході зростає після вбивства Ізраїлем лідера «Хезболли» Хасана Насралли. Про це повідомляє CNN.

«Так, я поговорю з ним», – сказав Байден, прямуючи до Білого дому з військово-повітряної бази в Дуврі.

Американський президент додав, що «ми дійсно повинні уникнути» тотальної війни на Близькому Сході, сказавши: «Ми вже вжили заходів обережності щодо наших посольств і персоналу, який хоче виїхати, але ми ще не вирішили це питання. Але ми щосили працюємо з французами та багатьма іншими».

Перед вбивством Насралли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмахнувся від пропозиції про припинення вогню за посередництва США і Франції, яка передбачала 21-денну паузу в бойових діях на ізраїльсько-ліванському кордоні, що розлютило американських офіційних осіб.

Ізраїль повідомив США, що розпочинає свою основну операцію в Бейруті, лише після того, як вона вже почалася – знову ж таки, до розчарування деяких американських чиновників.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізраїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.  

Як заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Ізраїль зіткнеться з серйозними труднощами у поверненні своїх громадян до їхніх домівок на півночі країни, якщо він вступить у повномасштабну війну з бойовиками «Хезболли» або Іраном.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.

Теги: США Джозеф Байден війна Беньямін Нетаньягу Ліван

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