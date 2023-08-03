Головна Думки вголос Мирослав Гай
search button user button menu button
Мирослав Гай Блогер

Війна має перейти на територію РФ

glavcom.ua
Українська армія повинна мати змогу вражати цілі на території РФ
фото з відкритих джерел

Маємо стати їжаком голки якого будуть стирчати на території «Нової союзної держави»

Всі прикордонні міста РФ, всі їх логістичні хаби мають бути під вогневим контролем.

50 км від кордону України з РФ мають стати максимально безлюдними.

Тільки мінні поля, санітарна зона.

Якщо ні, то ця санітарна зона пройде через Україну.

По факту, Луганська та Донецька області вже є прикладом – РФ перетворили їх в територію розмежування.

Можна мріяти про їх деокупацію, але вони знищенні. Їх деокупація ніяк не допоможе нам виграти війну зараз.

Треба вгризтися в землю і захищати те, що ціле, йти там, де ми можемо перегризти ворогу логістику, зупинити його та нищити з меншими втратами для нас.

Маємо такими зонами зробити весь кордон з боку РФ, аби убезпечити Суми, Харків.

З Білоруссю, поки що, треба укріпляти щодня кордон, робити лінії оборони, які не дадуть військам РФ під виглядом ЧВК зайти і перерізати нам логістику, або створити військово-політичні проблеми.

Маємо стати їжаком, голки якого будуть стирчати на території «Нової союзної держави».

Інакше не встоїмо.

Ми маємо припинити жити нав'язаною концепцією «Завтра будемо в Криму», «За два місяці все завершиться», а почати жити реальним життям.

Війна вже йде десять років, і ще може йти наступні десять, якщо ми не почнемо визнавати реальність та міняти її.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оксен Лісовий, Міністр освіти і науки України: «Я вдячний уряду Швейцарії за послідовну підтримку України!»
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Валерій Залужний змушений домагатися успіху на полі бою в ситуації, коли постачання боєприпасів Україні обмежене
Ворога треба вбивати на його території, ми використаємо свою зброю – Залужний
14 липня, 21:16
Ведант Пател
Загроза атаки РФ на кораблі в Чорному морі: Держдеп США спрогнозував реакцію країн
26 липня, 03:28
Бізнес-омбудсмен: Підприємці, які виїхали, визнають, що в Україні їм було працювати легше
Бізнес-омбудсмен: Підприємці, які виїхали, визнають, що в Україні їм було працювати легше
29 липня, 17:40
Окупанти гатять по мирних населених пунктах Херсонщини
Обстріл Херсонщини: помічено цікаву тенденцію
27 липня, 08:15
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
30 липня, 05:58
У результаті удару пошкоджено фасад вежі IQ-Квартал на рівні 21 поверху
Атака на Москву: момент вибуху потрапив на відео
1 серпня, 06:53
Ігор Софонов, колишній «вагнерівець»
«Вагнерівець», який повернувся з України, вбив шістьох росіян
Сьогодні, 09:43
Керівник Кремля звинуватив Україну в початку широкомасштабного контрнаступу, нібито, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню
Чому Путін маніпулює темою переговорів перед контрнаступом ЗСУ: роз’яснення аналітиків
31 липня, 08:19

Мирослав Гай

Війна має перейти на територію РФ
Війна має перейти на територію РФ
Воювати будуть всі
Воювати будуть всі
Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
Війна в Україні змінила Світ
Війна в Україні змінила Світ
Російський контрвідступ. Попереду ще криваві бої
Російський контрвідступ. Попереду ще криваві бої
Ми нівелюємо ворога. Це помилка
Ми нівелюємо ворога. Це помилка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
27K
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
11K
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
6581
Із хмарочоса «Москва-Сіті», куди влучив дрон, масово виселяються мешканці
6289
Битва за Чорне море. Країна без морської торгівлі – напівкастрована
4873
Розмова на терасі: Як до Тимошенко та Садового прийшов несподіваний гість (відео)

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту