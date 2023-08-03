Війна має перейти на територію РФ

Маємо стати їжаком голки якого будуть стирчати на території «Нової союзної держави»

Всі прикордонні міста РФ, всі їх логістичні хаби мають бути під вогневим контролем.

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50 км від кордону України з РФ мають стати максимально безлюдними.

Тільки мінні поля, санітарна зона.

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Якщо ні, то ця санітарна зона пройде через Україну.

По факту, Луганська та Донецька області вже є прикладом – РФ перетворили їх в територію розмежування.

Можна мріяти про їх деокупацію, але вони знищенні. Їх деокупація ніяк не допоможе нам виграти війну зараз.

Треба вгризтися в землю і захищати те, що ціле, йти там, де ми можемо перегризти ворогу логістику, зупинити його та нищити з меншими втратами для нас.

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Маємо такими зонами зробити весь кордон з боку РФ, аби убезпечити Суми, Харків.

З Білоруссю, поки що, треба укріпляти щодня кордон, робити лінії оборони, які не дадуть військам РФ під виглядом ЧВК зайти і перерізати нам логістику, або створити військово-політичні проблеми.

Маємо стати їжаком, голки якого будуть стирчати на території «Нової союзної держави».

Інакше не встоїмо.

Ми маємо припинити жити нав'язаною концепцією «Завтра будемо в Криму», «За два місяці все завершиться», а почати жити реальним життям.

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Війна вже йде десять років, і ще може йти наступні десять, якщо ми не почнемо визнавати реальність та міняти її.