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Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій (праворуч) разом з главою РПЦ патріархом Кирилом
фото з відкритих джерел

На відео з недільного богослужіння 31 березня зафіксовано, що попри фашистські заклики Кирила предстоятель Московської церкви в Україні і далі поминає його

Попри затверджені на нещодавньому соборному з’їзді під головуванням очільника РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва) заяви із закликом до геноциду українського народу, митрополит Онуфрій продовжує його поминати за Божественною літургією. Про це стало відомо з відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook священник Православної церкви України Анатолій Куліш.

Зокрема, на відео зображене недільне богослужіння, 31 березня, в день свята Собору усіх преподобних отців Києво-Печерських. За допомогою відповідних фрагментів відео священник порівняв як цього дня звершували поминання предстоятелів Помісних Церков митрополит Епіфаній (ПЦУ) та митрополит Онуфрій (УПЦ МП).

Так, всупереч раніше розповсюджуваним твердженням, митрополит Епіфаній не поминає патріарха Кирила.

Водночас це робить митрополит Онуфрій, вказуючи, що влада патріарха Кирила нібито поширюється на усю територію древньої Русі. Цим самим він фактично підтримує агресивні зазіхання Гундяєва і, відповідно, Росії, на територію Україну, її народ, церкву, історію та культуру.

Також очільник Московської церкви в Україні не поминає Вселенського Патріарха, який неодноразово прямо осуджував російську збройну агресію проти України, а також Олександрійського патріарха та предстоятелів Кіпрської й Елладської церков, адже вони визнали ПЦУ.

Наразі відповідний допис священника у соцмережі заблоковано через «порушення стандартів спільноти».

Як повідомлялося, 27 березня у Москві відбувся соборний з'їзд РПЦ. Там прийняли наказ XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє Російського світу», який стверджує, що війна, яку розпочав диктатор Володимир Путін, стає «новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу», а вся територія України «має увійти до впливу Росії».

Документ містить вісім частин, зокрема про Україну, про війну, про демографічний та економічний розвиток Росії. Як написано у вступній частині: «цей документ є наказом, адресованим органам законодавчої та виконавчої влади Росії».

Також очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.

Як відомо, патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів. 

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Теги: РПЦ Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій патріарх Кирил

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