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РПЦ запустила школу блогерів-пропагандистів у рясах

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
РПЦ запустила школу блогерів-пропагандистів у рясах
У планах – зробити курси для блогерів-священників регулярними на базі одного з православних університетів або вищих духовних навчальних закладів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Курс створили для того, аби погляди священника, які він висловлює в інтернеті, не суперечили офіційній позиції РПЦ

Російська православна церква запустила курс для блогерів-місіонерів – їх навчили виставляти світло, звук і правильно транслювати позицію РПЦ. Освітній проєкт підготував Синодальний місіонерський відділ РПЦ. Про це повідомили російські видання.

Перший набір із 10 осіб уже пройшов навчання. У планах відділу – зробити курси для блогерів-священників регулярними на базі одного з православних університетів або вищих духовних навчальних закладів.

Голова Синодального місіонерського відділу РПЦ, член Вищої церковної ради єпископ Луховицький Євфимій (Дмитро Моїсеєв) вважає, що погляди священника, які він висловлює в інтернеті, не повинні суперечити офіційній позиції РПЦ.

«Блогер-місіонер все-таки має перебувати в руслі, скажімо так, церковної позиції з того чи іншого питання. Особливо якщо це питання, що викликають великий резонанс у суспільстві», – переконаний Євфимій.

Ключова теза курсу – якщо православний блогер-місіонер хоче залишатися в канонічному полі, то у своїх висловлюваннях має орієнтуватися на позицію правлячого архієрея (головного священнослужителя у своєму регіоні). Або як мінімум поцікавитися, що з цього приводу думає він або авторитетні священнослужителі цієї єпархії.

У випадку Москви, де правлячим архієреєм є патріарх і погоджувати ті чи інші позиції особисто з ним дуже важко, через публічні виступи предстоятеля РПЦ зрозуміти його позицію нескладно, зауважив єпископ.

Православних блогерів також навчали технічних деталей: як налаштовувати світло для відео, записувати якісний звук, просувати свої публікації в інтернеті. Лекторами школи були керівник інформаційної служби московської міської єпархії ієрей Олександр (Волков), ведучий телеканалу «Спас» Андрій Афанасьєв, виконавчий директор фонду «Фома-центр» Олексій Соколов, головний редактор порталу «Приходы» Євгенія Жуковська та інші.

Раніше повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

Нагадаємо, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших. 

До слова, московський патріархат пояснив росіянам, чому вмерти у війні з Україною дуже почесно (відео).

Як відомо, патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів. 

Читайте також: Патріарх Кирило вигадав нову «священну місію» для Росії
Теги: церква РПЦ блогер

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